Tratamento Simony posta foto após fim da quimioterapia: "Sem cílios, com lace ruiva e o coração agradecido" Cantora, diagnosticada com câncer no intestino em 2022, terminou o tratamento na última semana, quando recebeu um "eu te amo" da cantora Preta Gil, que se recupera de uma cirurgia por conta do mesmo problema

A cantora Simony, que descobriu em 2022 que estava com câncer no intestino, publicou nesta segunda (21), uma foto de como está depois do fim da quimioterapia, que terminou três dias antes:

"De cara lavada, sem cílios, com lace ruiva e coração agradecido. Passando só saber se você já cuidou da sua saúde hoje ? Porque é o que temos de mais importante", publicou em seu perfil na rede social. "Coração quentinho e alma feliz. Passando pra deixar beijos e dizer que aqui é um dia de cada vez", acrescentou ela

No fim de semana, Simony comunicou o fim da quimioterapia, que exigiu que ficasse internada no hospital: “Não tenho palavras pra descrever este momento da minha vida. Tantas lágrimas, medos, inseguranças e muita muita fé”, afirmou ela aos 47 anos.

“Não foi nada fácil porém eu nunca perdi a fé em Deus. Obrigada”. A cantora Preta Gil, que se recupera de uma cirurgia por conta de um câncer também no intestino comentou no post da cantora: "Te amo".

Simony descobriu um câncer no intestino entre maio e junho de 2022. Após meses de quimioterapia e radioterapia, em janeiro ela anunciou que estava em remissão.

No fim de abril, a cantora postou um vídeo no qual seu oncologista, o Dr. Fernando Maluf, explica a situação atual. Segundo o médico, a primeira rodada de quimio e radioterapia foi bem-sucedida. No entanto, foram encontrados “pontos ativos da doença”, que ainda devem ser combatidos.

“A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia. Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, afirmou o oncologista.

