CELEBRIDADES Simony retoma tratamento contra câncer no intestino Cantora postou um vídeo de seu médico nas redes sociais explicando os próximos passos

A cantora Simony anunciou em seu perfil nas redes sociais nesta quarta-feira (26) que vai precisar retomar o tratamento contra um câncer no intestino.

No vídeo postado, o médico Fernando Maluf explica que a primeira rodada de quimio e radioterapia foi bem sucedida, no entanto, foram encontrados "pontos ativos da doença" que ainda devem ser combatidos. Na legenda, Simony escreveu "me preparando para mais essa luta. Um dia de cada vez".

O médico se diz ainda esperançoso com o tratamento e que a cantora segue se mantendo positiva. Fazia quatro meses que Simony tinha encerrado o tratamento.







A artista, de 46 anos, descobriu o tumor no intestino entre maio e junho de 2022.

