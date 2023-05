A- A+

saúde Simony se interna para retomar tratamento contra o câncer: "Em busca da cura" Cantora deve permanecer dois dias no hospital

A cantora Simony se internou na manhã desta terça-feira (2) para retomar seu tratamento contra o câncer. Em foto publicada nas suas redes sociais, ela aparece dentro do carro, a caminho do hospital, com a legenda "em busca da cura".

Na segunda-feira (1°), ela já havia avisado aos seus seguidores sobre a internação. E pediu orações: "Passando pra avisar que amanhã me interno cedinho. Conto com as orações, amor e carinho que sempre recebo de vocês. Deus está comigo o tempo todo e ele é bom o tempo todo. Vou dando notícias", escreveu.

Simony descobriu um câncer no intestino entre maio e junho do ano passado. Após meses de quimioterapia e radioterapia, em janeiro ela anunciou que estava em remissão. A assessoria da artista afirmou ao Globo que ela deve permanecer no hospital fazendo o tratamento por dois dias.

Na semana passada, a cantora postou um vídeo em suas redes no qual seu oncologista, o Dr. Fernando Maluf, explica sua situação atual. Segundo o médico, a primeira rodada de quimio e radioterapia foi bem-sucedida, no entanto, foram encontrados "pontos ativos da doença" que ainda devem ser combatidos.

“A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia. Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, afirmou o oncologista.

Veja o depoimento do médico na íntegra:



