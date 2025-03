A- A+

Cancelamento Simple Minds cancela show marcado para mesma noite de Lady Gaga no Rio Banda inglesa não vai mais se apresentar devido "a questões logísticas relacionadas a um evento de grande porte que acontecerá na cidade no mesmo fim de semana"

Sucesso nos anos 1980 com a música "Don't you (forget about me)", o grupo escocês Simple Minds teve o seu show do dia de 3 maio no Rio de Janeiro cancelado.

O anúncio foi feito esta sexta-feira pela Mercury Concerts, produtora do espetáculo.

Em nota, a Mercury informou que o show, previsto para acontecer no Qualistage, não acontecerá mais devido "a questões logísticas relacionadas a um evento de grande porte que acontecerá na cidade no mesmo fim de semana, impactando diretamente a mobilidade e a segurança".

Na mesma noite, um sábado, acontece na praia de Copacabana o show da cantora americana Lady Gaga, para o qual é esperado um público acima de 1 milhão de pessoas.

Ela chega ao Brasil logo após a estreia, no festival californiano Coachella, do show de seu novo álbum, o recém-lançado "Mayhem".

No dia seguinte ao lançamento, todas as músicas do disco entraram entre as 200 mais tocadas do Spotify no Brasil.

Segundo a nota, "o Simple Minds ama o público do Rio de Janeiro e espera encontrar os cariocas para um grande show em breve".

O consumidor pode receber crédito ou reembolso do valor pago e o estorno será efetuado pelo preço de face do ingresso, nos termos da legislação vigente. As orientações para estorno/reembolso do valor das entradas adquiridas podem ser obtidas nos canais de venda oficiais.

O show da banda marcado para o dia 04/05, no Espaço Unimed, em São Paulo segue confirmado.

