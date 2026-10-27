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SHOW Simple Plan anuncia shows no Brasil em maio de 2027; veja datas e preços All Time Low, Fresno, Set It Off e Di Ferrero integram a programação dos shows

O Simple Plan anunciou três shows no Brasil em maio de 2027 como parte da turnê "The Bigger Than You Think! South America Tour". As apresentações estão marcadas para o Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, com participação do All Time Low nas três datas. Fresno, Set It Off e Di Ferrero também integram a programação dos shows em Curitiba e na capital paulista.

A primeira apresentação será no Rio de Janeiro, em 13 de maio, no Qualistage. A abertura da casa está prevista para as 17h. Em seguida, a turnê passa por Curitiba, no dia 15 de maio, na Arena da Baixada, com abertura dos portões ao meio-dia.

O encerramento da passagem pelo Brasil será em São Paulo, em 16 de maio, no Nubank Parque, também com abertura ao meio-dia.

Os shows são promovidos pela 30 e pela Itaú Live.



Sobre o grupo

Formado no Canadá, o Simple Plan ganhou projeção internacional com o álbum "No Pads, No Helmets... Just Balls", lançado em 2002. Entre as músicas mais conhecidas do grupo está "I’m Just a Kid", que voltou a ganhar popularidade com vídeos e tendências nas redes sociais. A faixa acumula quase meio bilhão de reproduções no Spotify, segundo as informações divulgadas sobre a turnê.

Em 2025, a banda lançou o documentário "Simple Plan: The Kids in the Crowd", disponível no Prime Video. O grupo também prepara o livro infantil "I'm Just a Kid: The Story of Simple Plan", com lançamento previsto para março de 2027.

Quando começa a venda de ingressos do Simple Plan?

A pré-venda para clientes Itaú começa em 28 de outubro, às 10h, e segue até 30 de outubro, às 10h. Os clientes poderão obter 15% de desconto na compra com cartões de crédito Itaú.

A venda geral começa em 30 de outubro, ao meio-dia, pelo site da Eventim.

Quanto custam os ingressos para os shows?



Rio de Janeiro - Qualistage

Pista: R$ 325 (inteira) | R$ 162,50 (meia-entrada) | R$ 276,25 (desconto Itaú)

Poltronas: R$ 195 (inteira) | R$ 97,50 (meia-entrada) | R$ 165,75 (desconto Itaú)

Poltrona A: R$ 265 (inteira) | R$ 132,50 (meia-entrada) | R$ 225,25 (desconto Itaú)

Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 545 (inteira) | R$ 272,50 (meia-entrada) | R$ 463,25 (desconto Itaú)

Camarote C: R$ 715 (inteira) | R$ 357,50 (meia-entrada) | R$ 607,75 (desconto Itaú)

Camarote B: R$ 755 (inteira) | R$ 377,50 (meia-entrada) | R$ 641,75 (desconto Itaú)

Camarote A: R$ 795 (inteira) | R$ 397,50 (meia-entrada) | R$ 675,75 (desconto Itaú)

Curitiba - Arena da Baixada

Cadeira Superior: R$ 215 (inteira) | R$ 107,50 (meia-entrada) | R$ 182,75 (desconto Itaú)

Pista: R$ 375 (inteira) | R$ 187,50 (meia-entrada) | R$ 318,75 (desconto Itaú)

Cadeira Inferior: R$ 475 (inteira) | R$ 237,50 (meia-entrada) | R$ 403,75 (desconto Itaú)

Lounge Premium: R$ 475 (inteira) | R$ 237,50 (meia-entrada) | R$ 403,75 (desconto Itaú)

Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 575 (inteira) | R$ 287,50 (meia-entrada) | R$ 488,75 (desconto Itaú)

São Paulo - Nubank Parque

Cadeira Superior: R$ 215 (inteira) | R$ 107,50 (meia-entrada) | R$ 182,75 (desconto Itaú)

Pista: R$ 375 (inteira) | R$ 187,50 (meia-entrada) | R$ 318,75 (desconto Itaú)

Cadeira Inferior: R$ 475 (inteira) | R$ 237,50 (meia-entrada) | R$ 403,75 (desconto Itaú)

Pista Premium Itaú Personnalité: R$ 575 (inteira) | R$ 287,50 (meia-entrada) | R$ 488,75 (desconto Itaú)

Os valores com desconto Itaú correspondem a 15% de redução sobre o preço da inteira, mediante pagamento com cartões de crédito Itaú.

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