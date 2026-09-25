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Premiação Simples Detalhe vence 'Estrelas da Casa' com 56,47% dos votos Antes de mostrarem as canções pela primeira vez, os finalistas escolheram repertórios conhecidos para as apresentações

O Simples Detalhe é o vencedor de Estrelas da Casa. O grupo de pagode, formado por David Natel, Hanaya, Uel e Vick Nunes, recebeu 56,47% dos votos do público na final, realizada nesta quinta-feira, 24. Com o resultado, o quarteto levou um prêmio de mais de R$ 460 mil. O segundo lugar ficou com o Lúmina, grupo de pop formado por Bruno Gadiol, Leonna, Paula Tavares e Yudchi.

Final teve músicas inéditas

Os dois grupos chegaram à decisão com uma música inédita criada especialmente para a final por compositores responsáveis por sucessos da música brasileira. O Simples Detalhe apresentou Dia D, enquanto o Lúmina cantou Quem Não Vai Querer.

Antes de mostrarem as canções pela primeira vez, os finalistas escolheram repertórios conhecidos para as apresentações. O quarteto de pagode abriu a noite com Coração Radiante, do Grupo Revelação.

A performance recebeu comentários de Belo, mentor do grupo, e Anitta, conselheira da atração. "É inovador! Nós nunca tivemos um grupo misto na história do samba e do pagode", afirmou Belo.

O grupo também foi elogiado pela apresentação visual. "Primeiro de tudo, o figurino está impecável, irretocável", disse Anitta.

Na sequência, o Lúmina subiu ao palco para cantar Believer, do Imagine Dragons. Junior Lima, mentor do grupo, avaliou a performance e destacou a preparação dos integrantes. "Eu olho para eles e vejo já artistas. São uns astros. Estão prontíssimos para irem ao mundo", afirmou.

Anitta também comentou a apresentação. "Ficou arrebatador! Eu achei incrível", declarou.

Grupos apresentaram singles da final

Depois das primeiras performances, o Simples Detalhe apresentou Dia D, música composta por Rodrigo Oliveira, Lary, Edgar do Cavaco e Amanda Coronha.

O Lúmina encerrou as apresentações com Quem Não Vai Querer, composta por Bárbara Dias, Deco Martins, Bibi e Gavi.

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