Sincerão do BBB 24 lava a "roupa suja" e movimenta a casa; confira um resumo

A- A+

Os cinco emparedados e o líder da semana participaram de mais um Sincerão, na noite desta segunda-feira (22), no BBB 24. Alane, Luigi, Marcus Vinicius, Pitel e Vinicius, que disputam o 5º Paredão, e Rodriguinho, que ganhou a última Prova do Líder, sua segunda liderança, participaram da dinâmica.



No Sincerão, novo quadro do programa para provocar o chamado "fogo no parquinho", apenas os emparedados e o Líder participam e os demais moradores da casa assistem a tudo da sala, sem poder responder nada na hora.



Perguntas polêmicas

"Quem merece estar no Paredão?", essa foi a pergunta que os participantes precisavam responder. Alpem disso, o público elegeu, por meio de uma votação no Gshow, entre três perguntas: "Quem não é confiável?", "Quem é o(a) inútil?" e "Quem é o(a) ensaboado(a)?".

A pergunta mais votada no site foi "Quem é o(a) inútil?". Assim, os seis participantes precisaram escolher quem é a pessoa mais inútil no BBB 24.

"Quem merece estar no Paredão?"



Vinicius escolheu: Davi

“Chegar aqui e ouvir que Camarote não merece ganhar foi algo que me feriu muito", disse ele.

Pitel escolheu: Matteus

“Ele começa esse jogo se desculpando demais, bonzinho demais. Escondido demais. E isso aqui não é um jogo para se esconder”, afirmou a sister.

Marcus Vinicius escolheu: Juninho

“Despertou gatilhos meus fortíssimos de fora da casa”, afirmou o comissário de voo.

Alane escolheu: Fernanda

“Uma pessoa que não precisaria ter mentido e nem fingido que é minha amiga, eu acho que ela poderia estar no meu lugar”, destacou a bailarina. Ao ser citada por Alane, Fernanda riu.

Luigi escolheu: Davi

“Deixou a Xepa passando dificuldade aqui dois dias”, disse ele.

Rodriguinho escolheu: Davi

“Fiquei sabendo da mesma coisa que Vinicius ficou sabendo, que ele disse que Camarote não deveria ganhar o prêmio”, afirma o cantor.

"Quem é o(a) inútil?"



Vinicius elegeu: Yasmin

Pitel elegeu: Isabelle

Marcus Vinicius elegeu: Rodriguinho

Alane elegeu: Vinicius

Luigi elegeu: Yasmin

Rodriguinho elegeu: Alane

Veja também

TELEVISÃO ''Na Piscina com Fê Paes Leme'' rende conversas descontraídas, refrescantes e descompromissadas