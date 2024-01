A- A+

BBB 24 Sincerão flopado? Dinâmica decepciona a audiência e é criticada pelos próprios participantes do BBB Nas redes sociais, os internautas não deixaram passar a flopada do quadro; confira as reações

A dinâmica do Sincerão do BBB 24, nesta segunda-feira (29), como se diz no jargão do reality da TV Globo, foi só "sabonetagem". Particparam apenas Bin Laden, que é o Líder, os emparedados: Alane, Juninho, Luigi e Isabelle além do anjo, Fernanda. Mas ninguém quis se comprometer e acabou viramndo um "jogo de comadres" do Quarto Duende.

Durante a dinâmica, cada um escolhia seu "fechamento" e quem queria ver longe. Depois, os participantes precisaram indicar um brother para responder a pergunta eleita pelo público para os seis: “Quem é o mais fofoqueiro da casa?” e MC Bin Laden foi o campeão da rodada sendo escolhido pelos seis. Porém, as atuações de todos deixaram a desejar.

Antes mesmo do final do programa ao vivo encerrar, na cosinha, os próprios participantes já comentavam sobre o fracasso da dinâmica nesta semana. "Tá flopado esse programa. Flopadíssimo", disse Leidy. "Também acho", concordou Raquele. "Deve tá dando 9 pontos de audiência", especulou Pitel. "Flopado para car****. Foi muito ruim assistir esse Sincerão. Não teve nada!", disparou Yasmin.



Em seguida, no quarto duende, o fracasso da dinâmica foi pauta. "Voce jogavam para o seu próprio quarto", criticou Deniziane. "Pô, mas é o único que eu conheço da casa", justificou Fernanda. "Ah, por iso que o Tadeu comeu o r*bo de todo mundo. Vocês estão juntos há três semanas!", disparou Pitel.



Nas redes sociais, os internautas não deixaram passar a flopada do quadro.



"Deve tá dando 9 pontos de audiência." (Pitel)

"FLOPADO PRA CARALH0. Foi muito ruim assistir esse Sincerão. NÃO TEVE NADA." (Yasmin)



É sobre isso. #BBB24 pic.twitter.com/QK0X1kjBBW — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 30, 2024

Po @tvglobo @bbb@boninho



Volta o jogo da discórdia!

Volta o tiro, porrada e bomba!

Volta a baldada!

Volta as placas na testa!

Voltas as placas penduradas!

Chega de tema pré-determinado!

Deixa réplica, tréplica!

Bota a @anaclaraac puxando a discórdia!

Camera fixa no rosto da… — Pires (@prazerpires) January 30, 2024

A Yasmin Brunet foi bem sincerona ao afirmar que o Sincerão foi muito ruim. E, sinceramente, acho que o Sincerão seria ainda mais flopado se ela também estivesse participando do Sincerão.#BBB24 / Até a Yasmin / Luigi / Tadeu pic.twitter.com/v3c2xK5Z4P — Urubu Repórter (@urubureporter1) January 30, 2024

Que sincerao flopado foi esse Brasil pic.twitter.com/iEBA2upYKR — Reni (@_orenilson) January 30, 2024

