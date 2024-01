A- A+

BBB 24 Sincerão: Marcus Vinicius e Vinicius se desentendem no BBB 24 Após dinâmica, comissário de voo foi acertar as contas sobre as atitudes do atleta paralímpico

Depois da dinãmica do Sicerão, os ânimos ficaram exaltados no BBB 24. Marcus Vinicius e Vinicius discutem após o Sincerão do BBB 24. O comissário de voo apontou o deboche do atleta com os participantes da Xepa e expôs o motivo do atleta paralímpico ter parado de votar nele.

"Você nunca debochou de ninguém? Você falou para todo mundo 'eu sou amigo das pessoas certas, por isso que nunca vou para a Xepa e, quando for Líder, não estou nem aí para quem está na Xepa'. Então, fala a verdade aqui na frente", disse Marcus.

"Vinicius, você não debochou?", questionou Marcus Vinicius. "Debochar o quê? Falar que está ganhando? Isso é debochar?", perguntou o atleta. "Você acabou de falar isso. Você falou de uma forma bonitinha aqui. Lá na mesa você debochou de todo mundo. Tu acha que tem uma história comigo que nunca existiu. Eu sempre falei que te admirava e continuo te admirando pela pessoa que você é lá fora", comentou Marcus Vinicius.



O comissário de voo, então, se levantou e disse que fala como ele quer. "Você criou uma rivalidade entre nós dois que não existe aqui dentro", ressalta o comissário de voo. "Você só parou de votar em mim e no Michel com medo de soar homofobia, porque todo mundo aqui sabe", destaca o brother.

Marcus Vinicius lembrou que ele debochou de alguém que estava mal dentro da casa. Vinicius explicou seu ponto de vista e os dois deram as mãos.

