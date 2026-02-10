A- A+

REALITY SHOW Sincerão no BBB 26 tem bronca de Tadeu Schmidt e adjetivos comprometedores Brothers tiveram que classificar os colegas com adjetivos como "inseguro", "hipócrita" e "palestrinha".

Mais um Sincerão aconteceu no BBB 26 nesta segunda-feira, 9. O momento contou com uma "bronca" do apresentador Tadeu Schmidt, que havia pedido "silêncio absoluto" durante a dinâmica "Não é possível que eu tenha que pedir silêncio pela terceira vez", disse o apresentador.

O desafio, mais uma vez, não teve embates diretos. Os brothers, porém, tiveram que classificar os colegas com adjetivos comprometedores, como "inseguro", "hipócrita" e "palestrinha".

A data marcou um mês do início da transmissão da edição e teve a cantora Karol Conká, ex-participante do BBB 21, em uma plateia montada em São Caetano do Sul, no BBB Experience.

A semana tem os veteranos Babu, Sol Vega e Sarah emparedados. O líder é Jonas e o anjo, Cowboy. Juliano, que esteve no Duelo de Risco, também participou da dinâmica. No desafio, os brothers colocavam uma foto de um dos colegas na testa, sem saber quem era, e precisavam adivinhar a identidade com perguntas de "sim" ou "não".

Nesta semana, a plateia ainda votou em quem, entre os "não protagonistas", é a pessoa mais "apagada" do reality. O público escolheu Marciele, que também participou do Sincerão. Veja como foi a dinâmica:

Jonas

Identidade: Gabriela (Acertou)

Gabriela (Acertou) Adjetivos: Confiável, ‘palestrinha’ e insegura

Cowboy

Identidade: Sarah (Errou. Apontou Sol.)

Sarah (Errou. Apontou Sol.) Adjetivos: Confiável, não é insegura e não é implicante

Babu

Identidade: Jonas (Errou. Apontou Breno.)

Jonas (Errou. Apontou Breno.) Adjetivos: ‘Palestrinha’, inseguro e não é confiável

Sarah

Identidade: Marcelo (Errou. Apontou Breno.)

Marcelo (Errou. Apontou Breno.) Adjetivos: Irrelevante, não é confiável e não é ‘pitizento’

Sol

Identidade: Jordana (Errou. Apontou Maxiane.)

Jordana (Errou. Apontou Maxiane.) Adjetivos: Confiável, não é insegura e não é implicante

Juliano

Identidade: Babu (Acertou)

Babu (Acertou) Adjetivos: Confiável, implicante e não é fútil

Marciele

Identidade: Ana Paula (Acertou)

Ana Paula (Acertou) Adjetivos: Implicante, hipócrita e não é confiável

