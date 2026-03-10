Sincerão no BBB 26 tem Jordana e Chaiany separadas em briga e bronca de Tadeu Schmidt
Na dinâmica, brothers precisaram montar um "pódio dos medrosos" e distribuir medalhas com os adjetivos "covarde", "arregão" ou "medroso"
Mais um Sincerão ocorreu no BBB 26 nesta segunda, 9. Na dinâmica, os brothers precisaram montar um "pódio dos medrosos". Depois, tinham que distribuir medalhas com os adjetivos "covarde", "arregão" ou "medroso".
O desafio rendeu brigas intensas entre os participantes. Jordana e Chaiany tiveram de ser separadas depois de discutirem aos gritos. A briga começou depois de Chaiany escolher a sister em primeiro lugar em seu pódio e chamá-la de "covarde".
Os ânimos também ficaram exaltados entre Juliano, Jonas e Cowboy, além de Ana Paula e Babu. Em determinado momento, durante uma briga entre Breno e Jordana, o apresentador Tadeu Schmidt precisou dar uma bronca nos brothers. "Chega!", disse.
Nesta semana, Babu, Chaiany e Milena disputam o paredão. A liderança é compartilhada entre Jonas e Cowboy. A eliminação é na terça, 10.
Babu
- Jordana - "arregona"
- Samira - "frouxa"
- Gabriela - "covarde"
Chaiany
- Jordana - "covarde"
- Cowboy - "frouxo"
- Jonas - "frouxo"
Milena
- Jonas - "covarde"
- Cowboy - "arregão"
- Solange - "frouxa"
Cowboy
- Ana Paula - "covarde"
- Juliano - "covarde"
- Breno - "covarde"
Jonas
- Milena - "covarde"
- Samira - "arregona"
- Juliano - "frouxo"
Juliano
- Jonas - "covarde"
- Cowboy - "covarde"
- Marciele - "arregona"
Marciele
- Samira - "covarde"
- Juliano - "frouxo"
- Chaiany - "arregona"
Samira
- Solange - "frouxa"
- Babu - "covarde"
- Jonas - "arregão"
Solange
- Samira - "arregona"
- Milena - "covarde"
- Ana Paula - "covarde"
Ana Paula
- Babu - "covarde"
- Cowboy - "covarde"
- Solange - "frouxa"
Breno
- Marciele - "arregona"
- Cowboy - "covarde"
- Jordana - "covarde"
Leandro
- Cowboy - "arregão"
- Jonas - "arregão"
- Marciele - "covarde"
Gabriela
- Babu - "frouxo"
- Juliano - "covarde"
- Milena - "covarde"
Jordana
- Chaiany - "arregona"
- Solange - "covarde"
- Babu - "frouxo"