Sincerão no BBB 26 teve choro, treta entre ex-aliadas e acusação de agressão; veja resumo
Protagonistas da semana são as emparedadas Chaiany, Milena e Maxiane e o líder Jonas
O Sincerão do BBB 26 começou nesta segunda-feira, 23, após uma madrugada de guerra entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy Os dois tiveram uma discussão acalorada após Cowboy citar o pai de Ana Paula. O clima de tensão se estendeu por todo o dia e repercutiu na dinâmica, que trouxe outros embates à tona com choro, quebra de alianças e até acusação de agressão. Veja o resumo da dinâmica abaixo.
A dinâmica contou com uma briga entre Gabriela e Milena, que chamou Chaiany de "falsa". Chaiany se confundiu no desafio, mas citou o desentendimento que teve com as ex-aliadas após ganhar a Prova do Anjo. Mais tarde, elas voltaram a discutir e Chaiany chegou a chorar em meio ao embate.
Outro desentendimento envolveu Ana Paula e Maxiane. A jornalista citou uma maquiagem feita pela colega, que chamou de "feia", e Maxiane rebateu chamando a sister de "desumana".
Houve até acusação de agressão. Jordana relembrou uma ocasião na festa de Pedro Sampaio em janeiro em que Milena teria supostamente a empurrado. "Eu me senti agredida", disse.
Babu também se desentendeu com Gabriela. O ator acusou a sister de ser "espaçosa" e bagunçar as camas da casa.
Como foi o Sincerão
Os "protagonistas" da semana são as emparedadas Chaiany, Milena e Maxiane e o líder Jonas. Jordana também esteve envolvida em uma das dinâmicas decisivas, o Duelo de Risco, e ganhou imunidade. Cowboy foi o mais votado da casa, mas escapou na prova Bate e Volta. A eliminação ocorre nesta terça, 24.
Os seis estiveram no Sincerão durante o programa ao vivo, mas a produção estendeu a dinâmica para que todo o elenco participasse
Os brothers elencaram quais participantes são suas maiores prioridades em uma "régua de prioridade". Os quatro participantes que não foram citados enfrentaram uma consequência com um banho de gosma. O jogador precisou justificar o motivo de não ter escolhido os quatro colegas e criticá-los.
Quem escolheu quem no Sincerão do BBB 26
Jonas
- Maior prioridade: Cowboy
- Menor prioridade: Leandro
- Não citados: Milena, Ana Paula, Babu e Juliano
Chaiany
- Maior prioridade: Gabriela
- Menor prioridade: Marciele
- Não citados: Ana Paula, Milena, Samira e Jonas
Maxiane
- Maior prioridade: Marciele
- Menor prioridade: Solange
- Não citados: Ana Paula, Milena, Samira e Chaiany
Milena
- Maior prioridade: Ana Paula
- Menor prioridade: Maxiane
- Não citados: Cowboy, Chaiany, Jordana e Jonas
Cowboy
- Maior prioridade: Jonas
- Menor prioridade: Leandro
- Não citados: Ana Paula, Samira, Juliano e Milena
Jordana
- Maior prioridade: Maxiane
- Menor prioridade: Leandro
- Não citados: Milena, Babu, Solange e Chaiany
Babu
- Maior prioridade: Solange
- Menor prioridade: Ana Paula
- Não citados: Cowboy, Jonas, Jordana e Gabriela
Breno
- Maior prioridade: Samira
- Menor prioridade: Jonas
- Não citados: Maxiane, Jordana, Marciele e Cowboy
Marciele
- Maior prioridade: Maxiane
- Menor prioridade: Milena
- Não citados: Ana Paula, Samira, Juliano e Breno
Juliano
- Maior prioridade: Babu
- Menor prioridade: Jordana
- Não citados: Jonas, Cowboy, Marciele e Gabriela
Gabriela
- Maior prioridade: Chaiany
- Menor prioridade: Juliano
- Não citados: Cowboy, Babu, Milena e Ana Paula
Solange
- Maior prioridade: Babu
- Menor prioridade: Jonas
- Não citados: Jordana, Cowboy, Maxiane e Gabriela
Ana Paula
- Maior prioridade: Milena
- Menor prioridade: Jordana
- Não citados: Cowboy, Maxiane, Marciele e Jonas
Leandro
- Maior prioridade: Babu
- Menor prioridade: Maxiane
- Não citados: Jonas, Jordana, Cowboy e Gabriela
Samira
- Maior prioridade: Milena
- Menor prioridade: Jordana
- Não citados: Cowboy, Maxiane, Marciele e Jonas