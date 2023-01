"Sincopadamente Jacinto" será lançado em Caruaru, dia 12

A- A+

Os músicos Herbert Lucena e Mel Nascimento estarão lançando, em Caruaru, o CD “Sincopadamente Jacinto”, na próxima quinta-feira (12), às 19h, no prédio da Fundação de Cultura, onde funcionou a Coletoria Estadual. Na ocasião, será lançado também o livro "Jacinto Silva, as Canções", do escritor alagoano Luciano José.

“Sincopadamente Jacinto” é o título do projeto da parceria entre a cantora e pesquisadora musical alagoana, Mel Nascimento, e o cantor, compositor e produtor musical pernambucano Herbert Lucena. A dupla está lançando um CD com 13 músicas do alagoano, mestre do coco sincopado, Jacinto Silva, tendo uma das faixas inédita. Os artistas já lançaram o CD em Recife, Maceió e em Palmeira dos Índios, terra natal de Jacinto Silva.

A produção musical da obra “Sincopadamente Jacinto” é de Herbert Lucena e Alexandre Rasec, que também estão à frente dos arranjos e da direção musical do trabalho. O CD mistura instrumentos não típicos do Coco, como piano, guitarra acústica, baixo e bateria, aos tradicionais pandeiro e ganzá.

