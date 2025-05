A- A+

VIDEOGAME Sindicato de atores de Hollywood processa Fortnite por versão de IA de Darth Vader Família do falecido James Earl Jones havia autorizado que o personagem Darth Vader fosse recriado com base na dublagem

O sindicato de atores de Hollywood SAG-AFTRA anunciou nesta segunda-feira (19) que processou os produtores do videogame Fortnite pelo uso de inteligência artificial para gerar a voz do vilão de "Star Wars", Darth Vader.

A empresa desenvolvedora de Fortnite anunciou na semana passada que a família do falecido James Earl Jones havia autorizado que o personagem Darth Vader fosse recriado com base na dublagem do ator na famosa saga de ficção científica.

Usando modelos de IA, a Epic Games introduziu o personagem no Battle Royale, uma versão de Fortnite em que se formam esquadrões para derrotar outros concorrente online.

Os usuários aderiram rapidamente o personagem em suas missões e publicaram clipes de suas interações com um dos vilões mais famosos do cinema.

Apesar da popularidade, o Sindicato de Atores da Cine-Federação Americana de Artista de Televisão e Rádio (SAG-AFTRA, na sigla em inglês) afirmou que o uso de IA em videogames deixa os intérpretes sem trabalho.

"Devemos proteger nosso direito de negociar os termos e as condições em torno dos usos que vocês substituem o trabalho de nossos membros, incluindo daqueles que fizeram o trabalho de combinar o icônico ritmo e tom de Darth Vader nos jogos", indicou o sindicato em um comunicado.

O sindicato, que diz representar cerca de 1.600 pessoas, afirmou que a subsidiária da Epic Games que produziu o jogo não comunicou seus negociadores sobre como se usaria a IA no jogo.

O SAG-AFTRA disse que apresentou um processo por prática laboral injusta ante a NLRB, uma agencia federal que protege os direitos dos trabalhadores.

A Epic Games não respondeu ao contato da AFP sobre o tema, mas em um comunicado publicado na semana passada, citou que a família de Jones estava de acordo com o projeto.

A preocupação com o uso de IA no cinema, na televisão e nos jogos aumentou entre os atores, que incluíram este tema nas negociações contratuais durante o conflito que paralisou a industria audiovisual americana em 2023.

Nos Estados Unidos, o tema é parte das reivindicações da greve que afeta várias gigantes dos games, entre eles Activision, Disney, Electronic Arts e Warner Bros. Games, desde julho de 2024.

