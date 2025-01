Sindicato dos Roteiristas anuncia indicados de premiação

A- A+

Após dois adiamentos em razão dos incêndios na Califórnia, o Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos realizou nesta quarta-feira (15) o anuncio dos indicados a sua premiação anual, o WGA Awards.

O WGA é considerado importante termômetro para o Oscar de melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado. Nos últimos anos, no entanto, com a maior internacionalização do Oscar e um endurecimento das regras do sindicato, muitos filmes acabam desclassificados no WGA. Em 2025, por exemplo, obras como "O brutalista", "Conclave", "Emilia Pérez", "A substância" e "Ainda estão aqui" não estavam elegíveis para o prêmio do sindicato.

Confira os indicados do WGA Awards:

Melhor roteiro original

"A verdadeira dor"

"Anora"

"Rivais"

"Guerra civil"

"Meu eu do futuro"

Melhor roteiro adaptado

"Um completo desconhecido"

"Duna: Parte II"

"Assassino por acaso"

"Nickel Boys"

"Wicked"

Melhor roteiro de documentário

"Jim Henson: O homem das ideias"

"Kiss the Future"

"Martha"

"War Game"

Melhor roteiro em série dramática

"Xógum: A gloriosa saga do Japão"

"A diplomata"

"Fallout"

"Sr. e Sra. Smith"

"The boys"

Melhor roteiro em série cômica

"Abbott Elementary"

"O urso"

"Hacks"

"Curb Your Enthusiasm"

"What We Do in the Shadows"

Melhor roteiro em série estreante

"English Teacher"

"Fallout"

"Sr. e Sra. Smith"

"Ninguém quer"

"Xógum: A gloriosa saga do Japão"

Melhor roteiro em série limitada ou minissérie

"Pinguim"

"Presumed Innocent"

"Ripley"

"Say Nothing"

"True Detective: Terra noturna"

Melhor roteiro em telefilme

"The Great Lillian Hall"

"Prom dates"

"Rebel Ridge"

"Terry McMillan Presents Forever"

