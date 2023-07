Sinéad O'Connor emplacou hits no Brasil: confira ranking das músicas mais tocadas

A- A+

A cantora e compositora irlandesa Sinéad O'Connor, que faleceu aos 56 anos nesta quarta-feira (26), emplacou diversos sucessos junto ao público brasileiro. O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou um ranking das músicas mais tocadas da artista no Brasil nos últimos 10 anos.

A canção mais interpretada por Sinéad O'Connor no país foi “Nothing compares 2 U”. Em seguida, “Mandinka” e “Sacrifice” ficaram na segunda e terceira posições desse ranking, respectivamente.

Sinéad O'Connor deixa um legado de 139 obras musicais e 129 gravações cadastradas na gestão coletiva da música no Brasil. Como determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), os seus herdeiros terão direito a receber os rendimentos por suas canções tocadas no Brasil por 70 anos após a sua morte.

Top 5 das músicas gravadas por Sinéad O'Connor como intérprete mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos segmentos de Rádio, Casas de Festas e Diversão e Sonorização Ambiental:



1. Nothing compares 2 U - Prince

2. Mandinka - Sinead O'connor

3. Sacrifice - Ann Orson / Bernie Taupin

4. The emperor's new clothes - Sinead O'connor

5. This is to mother you - Sinead O'connor

