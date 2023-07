Sinéad O'Connor pode e deve ter funeral islâmico, ressalta liderança religiosa; entenda

A- A+

Uma figura importante na comunidade muçulmana irlandesa afirma que Sinéad O'Connor pode — e deve— receber um funeral islâmico, seguindo as crenças religiosas da cantora, que morreu, aos 56 anos, na última quarta-feira (26).



Autora do sucesso "Nothing compares 2 U", a artista havia se convertido ao islã e, inclusive, mudado seu nome para Shuhada' Sadaqat recentemente, há cerca de cinco anos. Antes disso, Sinéad, nascida na Irlanda, se declarava católica.

Ali Selim, líder do Centro Cultural Islâmico de Dublin, lamenta que a família da cantora ainda não tenha contatado a mesquita para organizar seu velório. Até o momento, nenhum detalhe acerca do funeral de Sinéad foi divulgado ao público. Ali Selim reforça que a realização da cerimônia é bem-vinda entre a comunidade islâmica. "Claro, se isso for aprovado por sua família, ficaria encantado em facilitar os procedimentos islâmicos do funeral para ela", ressalta a liderança religiosa.

O sacerdote reforça que as crenças religiosas da artista deveriam ser respeitadas pela família, a despeito de Sinéad ter se convertido ao islamismo após os 50 anos de idade. "Ela abraçou o Islã e tinha muito orgulho de ser muçulmana. E falou publicamente sobre abraçar o Islã. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para oferecer minhas sinceras condolências a todos os seus familiares", afirmou Ali Selim, em entrevista ao jornal "Irish Mirror".





Saiba como é o funeral islâmico

O sacerdote explicou ao jornal irlandês como seria a cerimônia na mesquita, caso Sinéad seja velada por meio de um funeral islâmico. E acrescentou que todo o ritual é gratuito, sem a exigência de qualquer pagamento por parte de familiares. "Entendo as circunstâncias difíceis no momento. E compartilho a tristeza pela perda de Sinead O'Connor como membro da comunidade muçulmana", ele frisa.

"Se o funeral for feito à maneira islâmica, o corpo será entregue aqui no ICI (Centro Cultural Islâmico). O corpo então será lavado e envolto numa mortalha, num ritual realizado apenas por mulheres. Do ponto de vista muçulmano, acreditamos que, se uma pessoa morre, o corpo ainda deve ser respeitado e tratado da mesma forma que seria tratado quando a pessoa estava viva", destaca o líder religioso.

Em seguida, o corpo de Sinéad seria levado para a sala de orações do local. "A oração fúnebre seria então oferecida e, depois, o corpo seria levado para o cemitério muçulmano em Newcastle, onde faríamos orações e desejaríamos que ela descansasse em paz", explica o sacerdote. "A oração fúnebre leva cerca de 10 minutos", acrescenta.

"O que acontece é que, se Sinéad for trazida para cá, após a oração haverá tempo para prestar condolências aos familiares. Depois de preparar o corpo, se a família quiser passar algum tempo com ela, há uma sala onde isso pode ser facilitado. Isso geralmente é feito antes da oração fúnebre", enfatiza.

