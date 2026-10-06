Sinhô Francisco celebra carreira com novo trabalho em show para convidados no teatro Minami
Cantor e compositor pernambucano apresenta "A Lua Não Quer Brilhar Quando Sou Sol" e celebra 40 anos de carreira
As quatro décadas do poeta, cantor e compositor Sinhô Francisco serão celebradas, claro, no palco. O show, para convidados, acontece nesta quarta-feira (7) na Minami Escola de Música, na Boa Vista.
Na ocasião, o artista recifense apresenta novo álbum, "A Lua Não Quer Brilhar Quando Sou Sol", com direção assinada por Paulo Calazans. Entre as faixas, a participação de Jorge Vercillo é um dos destaques.
A noite também vai contar com apresentação da banda O Disco.
Leia também
• Tom Cavalcante apresenta novo show no Teatro Guararapes neste sábado (10)
• Maria Bethânia lança single triplo do show '60 anos de carreira', nesta quinta (8)
SERVIÇO
Show (para convidados) do novo álbum de Sinhô Francisco, "A Lua Não Quer Brilhar Quando Sou Sol"
Quando: nesta quarta (7), às 19h30
Onde: Minami Escola de Música - Rua Carlos Porto Carreiro, 159, Boa Vista
Informações: @sinhofrancisco