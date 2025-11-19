Sex, 21 de Novembro

ESPETÁCULO

Montagem que celebra Lia de Itamaracá, Caymmi e Tom Jobim finaliza circulação em Pernambuco

Projeto "Sinta o Som" leva o espetáculo "Entre Rios, Mares e Oceanos", nesta quinta (20) e sábado (22), às cidades de Trindade, Flores e Brejo da Madre de Deus

Projeto "Sinta o Som" encerra circulação em Pernambuco em Trindade, Flores e Brejo da Madre de DeusProjeto "Sinta o Som" encerra circulação em Pernambuco em Trindade, Flores e Brejo da Madre de Deus - Foto: Rafel Ribeiro

O projeto "Sinta o Som" finaliza circulação por cidades pernambucanas nesta quinta-feira (20) e no sábado (22), nas cidades de Trindade, Flores e Brejo da Madre de Deus.

Com espetáculo que leva ao palco estudantes da rede pública de ensino, o programa sociocultural se utiliza da música e da ludicidade como ferramentas pedagógicas, com a ideia de fortalecer o repertório cultural de crianças e de jovens.

Na estrada desde 12 de novembro com o espetáculo "Entre Rios, Mares e Oceanos", o elenco - formado por mais de 3,5 mil estudantes, somando todas as escolas participantes - celebra Dorival Caymmi, Tom Jobim e Lia de Itamaracá, nomes de peso da música brasileira,

"O 'Sinta o Som' é sobre criatividade e encantamento. A música desperta possibilidades e amplia horizontes, promovendo uma verdadeira transformação nas escolas públicas", ressalta Moana Martins, diretora executiva do projeto.


As cidades
Do Agreste ao Sertão pernambucano, o projeto "Sinta o Som", que levou a caravana "Entre Rios, Mares e Oceanos", passou municípios diversos e suas respectivas escolas.

As cidades contempladas foram Afrânio, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Bodocó, Pombos, Cupira, Iati, Águas Belas, Bom Conselho, Caetés, Capoeiras, Saloá, Trindade, Flores e Brejo da Madre de Deus - estas três últimas, as derradeiras que vão receber o projeto - realizado, aliás, pelo Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME).

Além dos estudantes, professores também participaram das formações, consistentes na utilização da arte como ferramente para estimular sensorialidade, expressão corporal, interação social e múltiplas aprendizagens.

Em Pernambuco o projeto conta com patrocínio do Santander, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, além de apoio das secretarias de Cultura e Educação das cidades que receberam a ideia.  

 

O Espetáculo
Com direção de Jonas Hammar, "Entre Rios, Mares e Oceanos" traz a narrativa de dois primos curiosos e cheios de imaginação, que embarcam em uma aventura mágica às margens de um rio poluído.

Sob inspiração de histórias contadas pela avó, eles despertam o Peixe Prateado e a Baleia, guardiões das águas, que os conduzem por uma viagem encantada através de rios, mares e oceanos.

Entre canções, ritmos e narrativas poéticas, a montagem celebra a força cultural, simbólica e transformadora das águas.

SERVIÇO
Projeto "Sinta o Som" com o espetáculo "Entre Rios, Mares e Oceanos"
Quando: quinta-feira (20) e sábado (22)
Onde: em escolas das cidades de Trindade, Flores e Brejo da Madre de Deus

 

 

 

