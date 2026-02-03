Qua, 04 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

"Sinto muito se ofendi pessoas", diz diretor de "Sirât" após polêmica com brasileiros no Oscar

Oliver Laxe afirma que comentário feito em programa de TV teve tom irônico e minimiza repercussão nas redes sociais

Reportar Erro
Diretor causou polêmica após comentário feito no programa 'La Revuelta' Foto: @LaRevuelta_RTVE via YoutubeDiretor causou polêmica após comentário feito no programa 'La Revuelta' Foto: @LaRevuelta_RTVE via Youtube - Foto: Reprodução/Youtube@LaRevuelta_RTVE

O diretor espanhol Oliver Laxe comentou a repercussão negativa de declarações feitas sobre o apoio de brasileiros a produções nacionais no Oscar. Em entrevista ao jornal Diário ABC, o cineasta afirmou que suas falas foram mal interpretadas e pediu desculpas a quem se sentiu ofendido.

"Vivi isso mal, claro. Quer dizer, sinto muito se ofendi pessoas", disse Laxe. Segundo ele, o comentário foi feito em um contexto de humor. "É um programa radicalmente irônico e de humor, não nos levamos a sério", completou.

O diretor também avaliou que a situação foi amplificada além do que esperava. "Acho que o contexto não foi entendido. Foi, em todo caso, uma piada um pouco ruim, não? Eu não daria mais importância", afirmou ao jornal espanhol.

Leia também

• Brasileiros rebatem alfinetada do diretor de "Sirât" sobre "O Agente Secreto" no Oscar

• Diretor de 'Sirãt', rival de 'O Agente Secreto' no Oscar, critica indicações do Brasil

Entenda a polêmica
A controvérsia começou após a participação de Laxe no talk show La Revuelta. Na ocasião, ao comentar o filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, o diretor ironizou o engajamento de brasileiros na votação do Oscar.

"Eu gostei do filme brasileiro 'O Agente Secreto'. Há muitos brasileiros na Academia e nós os adoramos, mas eles são ultranacionalistas. Acho que, se os brasileiros inscrevessem um sapato no Oscar, todos votariam nele", disse Laxe no programa.

Após a exibição, o trecho repercutiu nas redes sociais e gerou reação de internautas brasileiros, que passaram a comentar publicações relacionadas a Sirât, muitas delas em tom irônico ou crítico às declarações do diretor.

Disputa no Oscar 2026
A polêmica ocorre em um contexto de concorrência direta entre os dois filmes na temporada de premiações. No Oscar 2026, O Agente Secreto recebeu quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Seleção de Elenco e Melhor Ator, para Wagner Moura. Já Sirât foi indicado em duas categorias: Melhor Filme Internacional e Melhor Som.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter