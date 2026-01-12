A- A+

SIRI NA LATA 2026 Siri na Lata completa 50 anos com festa no dia 6 de fevereiro; conheça atrações Tradicional prévia carnavalesca do Recife, baile vai ter programação com ritmos regionais e samba

Cinquenta anos não são 50 dias. E merece comemoração à altura da tradição. É assim que o Bloco Armorial Siri na Lata, fundado em 1976, no bar Mustang, no bairro da Boa Vista, centro do Recife, vai marcar a data no próximo dia 6 de fevereiro, na casa de shows Mirante do paço, no Bairro do Recife.



Rouche de volta

A edição comemorativa marca a volta do cantor Almir Rouche, artista com quase quatro décadas de carreira e uma das vozes mais marcantes da folia pernambucana. “Participei de aproximadamente 23 edições do Siri. Ou seja, estive presente em quase metade da história do bloco, o que diz muito sobre a importância dele na minha carreira e na minha trajetória”, afirma.

No palco dos 50 anos do Siri na Lata também se apresentam Maestro Spok e Almério, que se encontram e prometem celebrar os ritmos pernambucanos de todas as gerações.

Para Spok, a essência do Siri na Lata confunde-se com o próprio Carnaval de Pernambuco. “E o que é o Carnaval de Pernambuco? É irreverência pura. Ao longo de sua história, o Siri na Lata sempre foi a expressão dessa irreverência em estado máximo”, comenta o maestro.

Nascido em Altinho e radicado no Recife, Almério - vencedor do Prêmio da Música Brasileira - fará a sua primeira participação no baile do Siri na Lata. “Estou muito feliz de fazer parte do Siri na Lata e de comemorar os 50 anos deste bloco que faz parte da história do nosso Carnaval. É ainda mais especial estar ao lado de dois artistas que admiro muito: Almir Rouche e o maestro Spok”, afirma.

O Samba do Zé Pretinho também integra a programação do Siri an Lata 50 Anos



Serviço

Siri na Lata – 50 Anos

Quando: 6 de fevereiro, às 21h

Onde: Mirante do Paço fica no teto do edifício-garagem anexo ao Paço Alfândega e tem capacidade para até 2.500 pessoas, Bairro do Recife

Instagram: @bailedosirinalata

Ingressos: Segundo lote individual - R$ 150 (+ R$ 15 de taxa) no Sympla; venda de mesas com Regina - (81) 99556-2190

*Com informações da assessoria de imprensa

