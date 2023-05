Sistema de Incentivo à Cultura tem número recorde de selecionados; confira a lista de aprovados

A- A+

A Prefeitura do Recife anunciou, neste sábado (27), que o Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) registrou a maior quantidade de projetos já selecionados em um único chamamento. Ao todo, foram aprovadas 186 propostas das mais variadas linguagens, como música, dança, teatro, cultura popular e circo, que chegarão ao público a partir de julho.

Os projetos dividirão o orçamento de R$ 12 milhões, destinados através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife. A lista completa com os selecionados já foi divulgada no Diário Oficial e está disponível online.



Na relação de aprovados nos editais 2021/20211, estão 143 projetos contemplados pelo Fundo de Incentivo à Cultura, com garantia de investimentos diretos do poder público municipal. Já os outros 43 estão inseridos no Mecenato de Incentivo à Cultura, que direciona parte da tributação do ISS de empresas incentivadoras para a fruição cultural.



