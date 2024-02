A- A+

BBB 24 Sisters citam possibilidade de Alane, Beatriz e Deniziane formarem próximo paredão Prova do líder será nesta quinta (31), com o atual dono da liderança, Bin Laden, podendo vetar uma pessoa da prova

Para Fernanda e Pitel, o paredão ideal da próxima semana do Big Brother Brasil 24 teria a disputa entre três mulheres: Alane, Beatriz e Deniziane. Durante conversa no painel tático, as sisters analisaram a possibilidade de o trio ser emparedado. Para isso, claro, nenhuma das três poderia ganhar a prova da liderança desta quinta (1º).



Davi fora da disputa?



Por conta da briga após a festa da última quarta (31), a tendência é que Bin Laden tire Davi da prova do líder. Os dois discutiram e o baiano viralizou na internet ao chamar o cantor de "calabreso", uma piada em alusão ao humorista mineiro Toninho Tornado.

