BBB 24 Sister Fernanda recebe figurino para Festa do Líder Fernanda foi até o quarto acompanhada dos brothers que estão no Vip para se preparar para a festa

A líder Fernanda recebeu, no Quarto do Líder, o figurino para a sua festa com o tema “Burlesco”, que acontece na noite desta quarta-feira (7). "Nossa, muito cristal", disse a sister. "Olha isso, olha o peso. Muito! Deve ter uns cinco quilos de roupa. Três a cinco quilos. Que espetáculo. Obrigada, gente!", acrescentou ela, animada.

Os brothers do Vip também elogiaram o look que Fernanda usará. "Meu Deus, acho que nem mereço tanto", disse a sister. "Para! Você é merecedora de tudo", reiterou Michel.

Fernanda foi até o quarto acompanhada dos brothers que estão no Vip para se preparar para a festa. No local, ela assistiu um vídeo com fotos suas que mostram o tema escolhido para a comemoração da noite. Ela se emociona com as imagens.

"Como acharam essas coisas? Que loucura!", disse ela. "Não tem ideia?", perguntou Michel.

Ela respondeu que não e afirmou como podem ter encontrado as fotos. "Isso não tem nem em celular. Devem ter achado de álbum. Lá em casa tem uns álbuns velhos, tudo impresso", destacou ela.

