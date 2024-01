A- A+

BBB 24 Sisters estudam possibilidade de colocar Rodriguinho no castigo do Monstro Leidy Elin e Beatriz querem ver o cantor como Monstro no reality

De olho nas próximas provas do BBB 24, as Pipocas Leidy Elin e Beatriz passaram a cogitar, em conversa realizada na sala, a possibilidade de colocar Rodriguinho no Monstro, caso uma das duas vença a Prova do Anjo. Vale lembrar que o cantor já afirmou que poderia desistir do programa se recebesse tal castigo.

Beatriz questionou a sister quem ela colocaria no Monstro e Leidy não titubeou na resposta: "Rodriguinho", garantiu a moradora de São Gonçalo.

Em tom humorado, Beatriz completou a fala de Leidy: "Ele e o Buda (Lucas Henrique), vai ser um casal lindo". A estudante de direito, por sua vez, detalhou não saber quem seria sua segunda opção.

