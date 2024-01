A- A+

BBB 24 Sisters sobre Rodriguinho no Sincerão do BBB 24: "devia ter ficado calado" Leidy Elin, Giovanna, Isabelle e Raquele conversam na área externa sobre o segundo Sincerão do BBB 24

Na área externa da casa, o segundo Sincerão do BBB 24 dominou as conversas entre os participantes. Leidy Elin, Giovanna, Isabelle e Raquele conversaram sobre a dinâmica. A trancista reclamou da postura de Rodriguinho após ser chamado de "inútil" por Marcus Vinicius. Segundo ela, não pegou bem ele afirmar que não é seu sonho estar no reality show.

Giovanna concordou com a sister. "Ficou feio, foi desnecessário. Ele começou bem e, depois, deu uma perdida", avaliou. "Devia ter ficado calado", completou Leidy.

Raquele especulou como o público estaria vendo a atitude de Rodriguinho em uma suposta ida do cantor ao Paredão. "Ele falou isso ao vivo, não tinha nem como dar corte", frisou Leidy. "É uma coisa muito perceptível, não precisa do ao vivo para isso", opinou Isabelle. "Mas quando você assume com palavras, você está assinando", afirmou Giovanna, emendando: "Ou seja, no próximo, a gente manda ele".



