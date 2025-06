Sítio Trindade recebe a 17ª Exposição Culinária Afro-brasileira nesta quarta-feira

A- A+

O sagrado junino e gastronômico de matriz africana será celebrado nesta quarta-feira (18), no Sítio Trindade, Zona Norte do Recife, durante a 17ª Exposição Culinária Afro-brasileira.

O evento será gratuito, com 10 expositores, além da presença de 20 músicos, 25 sacerdotes e sarcedotisas, e oferta de seis mil itens para degustação do público.

Rituais

“Este ano, teremos a comida sagrada de todas as divindades africanas das Tradições Ẹ̀gbá fincadas no Brasil. É uma celebração muito importante: além de ser a mais antiga em todo o estado, promove o diálogo de paz e respeito entre diferentes tradições e sagrados”, celebra Mãe Elza.



“Teremos azeite de dendê para Ẹ̀ṣù, mel para Òṣàlá, milho e canjica para os devotos de São João: festa para todos os gostos!”, celebra a sacerdotisa e produtora cultural Mãe Elza de Yemojá, organizadora da exposição.

A programação começa com música, com sirè para as divindades Òrìṣà, Nkise e Vodun, das tradições fincadas Nàgó, Ketu, Angola e Jeje.

Depois dos cânticos a Ẹ̀ṢÙ, terá início a degustação de preparos e pratos, distribuídos gratuitamente pelos expositores.

“Além da fundamental importância na manutenção das tradições culturais, as comidas litúrgicas no candomblé também funcionam como formas de integração entre homens e deuses e entre os homens e seus iguais, servindo como elo de socialização para as comunidades e também como conexão entre a natureza e seus mistérios, sua energia e os seres intangíveis: uma emanação do axé! Nos terreiros, tudo come. E não tem festa no candomblé sem comida”, explica a pesquisadora Carmem Lélis, da Prefeitura do Recife.

PROGRAMAÇÃO

18h - Apresentação Cultural

19h - Celebração ancestral e início do Sirè

Àdúrà(reza), Orin(cânticos) Òrìsà, Vodun, Nkise

Cânticos à Divindade ÈṢÙ

19h30 - Início da Degustação - Continuação do ṢIRÈ (cânticos) - Grande Roda

20h - Entrega da Comenda “Gente que realiza”

20h30 - Celebração à Divindade Ṣángó

21h - Entrega do Prêmio - Ìyábàsé 2025

23h - Término do Ṣirè

SERVIÇO

17ª edição da Exposição Culinária Afro-brasileira

Quando: 18 de junho, a partir das 18h

Onde: Sítio Trindade, na Estrada do Arraial, Casa Amarela

Entrada franca



