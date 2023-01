A- A+

Para aliviar o clima de disputa e tensão entre os participantes do BBB 23, a noite desta sexta-feira (27) contará com o show histórico do Skank no programa e promete ser emocionante. A apresentação é uma das últimas da banda, que já anunciou que esta será a última turnê da banda, que decidiu priorizar projetos pessoais de seus integrantes.



Skank reuniu para levar ao programa os principais sucessos - e não são poucos - em seus mais de 30 anos de carreira. A banda fez show no BBB em outras duas edições: no BBB 2 e BBB 9. "A gente vai fazer uma síntese do que tem sido o nosso show de despedida. Esperamos que seja uma grande noite".

Lembrança de um hit no BBB

Na segunda temporada do reality, Samuel Rosa lembrou à reportagem do programa que estava compondo o hit "Vou Deixar" e tocou a música durante a passagem de som.



"As pessoas que estavam em volta falaram: ‘Que música legal, vai ser hit’. Curiosamente, no ano seguinte, a canção virou quase que um tema da edição. Me lembro que tocou muito no BBB, o que também ajudou a popularizar a música", contou o cantor.



Não por acaso foi a canção que abriu o show, que ainda contou com outros sucessos como "Jackie Tequila", "Garota Nacional", entre outros.



Resumo das dinâmicas na edição

Antes de liberar a festa para os confinados, a edição do programa relembrou a treta entre Bruna Griphao e Domitila pela indicação ao paredão da colega, que não foi bem aceita pela recifense. Também foi relembrada a prova da liderança ganhada por Amanda e Cara de Sapato.



Fred Nicácio segue reunindo seu grupo e revelando o que viu no quarto secreto. Disse que o outro quarto está "rachado" e ninguém confia um no outro. Aproveitou para falar mal de Bruno, seu desafeto. O grupo combinou suas estratégias perante seus adversários.

Antes de abrir a festa, Tadeu Schimidt reuniu os participantes, todos de macacão azul de figurino, para bater um papo com eles. Brincou com Cara de Sapato sobre a proibição do fio dental na pia durante sua liderança. O apresentador elogiou os participantes que conseguiram 77% de eficiência no descarte de resíduo. Como prêmio, cada participante ganhou 60 estalecas.



Tadeu exibiu um vídeo de Marília, a primeira eliminada do BBB 23.



"E aí galera? Fui eliminada, mas assisti muita coisa e estou sabendo de muito bafafá porque eu estava lá no quarto com o Fred. Durante a festa, assisti tudo e quero adiantar que quem está pensando que as plantinhas vão se safar, não vão não! Tomem cuidado!"



"Aqui fora estarei assistindo, participando dos mutirões e botando pra torar! Então, arrocha aí vocês!"



