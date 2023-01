A- A+

LITERATURA Skeelo lança audiobook exclusivo de "Forrest Gump" em coprodução com editora Aleph Com sonorização que remete ao filme, áudio já está disponível no aplicativo

O Skeelo, maior plataforma de ebooks, audiobooks e minibooks do país, acaba de disponibilizar no app o audiobook exclusivo de “Forrest Gump”, livro de Winston Groom publicado pela primeira vez em 1986. Com narração de Cristiano Gualda, a produção do audiobook traz uma introdução e sonorização que remete ao longa, e ainda conta com uma capa virtual assinada por Pedro Inoue, mesmo artista de “2001: Uma Odisseia no Espaço”, e da edição comemorativa de 50 anos de “Laranja Mecânica”. A versão de “Forrest Gump” em e-book, repleta de ilustrações do quadrinista Rafael Coutinho, também pode ser encontrada no app do Skeelo.

Considerada um clássico da literatura, a obra apresenta a encantadora trajetória de Forrest, um peculiar jovem que acaba se tornando um dos homens mais notáveis da história. Desde a juventude, ele se envolve em situações que são tudo, menos comuns. Ainda na escola, é promovido a prodígio do futebol americano e esse seu primeiro sucesso na vida rapidamente o leva a outras aventuras. Do Vietnã à China Comunista, da Nova Guiné a Hollywood e até no espaço, inusitadas circunstâncias guiam Forrest em uma memorável e impressionante jornada.

“Forrest Gump é uma história inspiradora, sobre superação e amor incondicional, que se tornou um clássico do cinema e da literatura. Publicado numa edição comemorativa pela Aleph em 2016, o livro agora pode chegar a cada vez mais pessoas nessa sua versão em audiobook. O texto, que mimetiza um relato oral, ganha uma nova dimensão na produção, acentuada pela sonorização especial. É uma forma inédita de explorar uma narrativa rica, que muitos conhecem apenas pela adaptação cinematográfica. Esperamos que esses novos leitores também se apaixonem por essa versão original de um personagem tão marcante como Forrest”, diz Júlia Forbes, do time de marketing da editora Aleph.

O livro foi adaptado para os cinemas e conquistou, em 1995, 6 Oscars, incluindo a categoria de Melhor Filme.

Clientes ativos da Vivo, Oi, Claro, Sky, Sem Parar, Correios Celular e mais podem resgatar o audiobook de Forrest Gump sem custo adicional. Para verificar se o seu plano ou serviço parceiro contratado está incluso, acesse este link.

