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Televisão

Sky acerta compra da divisão de mídia da ITV por até 1,6 bilhão de libras para enfrentar streaming

Transação inclui os canais de TV aberta e o serviço de streaming da ITV, maior emissora comercial do Reino Unido

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A transação inclui os canais de TV aberta e o serviço de streaming da ITV, maior emissora comercial do Reino UnidoA transação inclui os canais de TV aberta e o serviço de streaming da ITV, maior emissora comercial do Reino Unido - Foto: AFP via Getty Images

A Sky, operadora britânica de TV, internet e telefonia móvel controlada pela Comcast, fechou um acordo para comprar o braço de mídia e entretenimento da ITV por até 1,6 bilhão de libras. As negociações vinham se arrastando há meses e miram a criação de um concorrente de peso para as grandes plataformas globais de streaming.

A transação inclui os canais de TV aberta e o serviço de streaming da ITV, maior emissora comercial do Reino Unido. Já a divisão de produção, a ITV Studios - responsável por programas como a franquia "Im A Celebrity" - permanecerá independente.

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Segundo o presidente da ITV, Andrew Cosslett, o negócio "cria um campeão britânico com escala e recursos para competir de forma mais eficaz com as plataformas globais de streaming".

Com a conclusão do desmembramento da Comcast, a empresa combinada Sky-ITV passará a integrar a NBCUniversal, informou a ITV em comunicado. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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