ARTISTA Slash presta solidariedade às vítimas do RS: ''Deus acompanhe vocês'' Guitarrista postou fotos da cidade de Porto Alegre submersa em seu Instagram

Nesta quinta-feira (9), Slash, um dos maiores guitarristas do mundo, prestou solidariedade aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Em publicação no Instagram, ele compartilhou três imagens de Porto Alegre submersa e escreveu na legenda:

"Pensando em todos os meus amigos de Porto Alegre que sofrem com esse desastre de enchente. Deus acompanhe vocês. Esperamos que a água baixe muito em breve!".

Essa é a maior catástrofe climática da região que já deixou 107 mortos, 136 desaparecidos e estima-se que 1,4 milhão de pessoas tenham sido atingidas até agora.

No Brasil, artistas de vários segmentos vem se reunindo para buscar doações para a região, seja pelo Instagram ou promovendo eventos beneficentes.

