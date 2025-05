Smokey Robinson é acusado de agressão sexual por ex-funcionárias

A- A+

Quatro mulheres que trabalhavam como empregadas domésticas para Smokey Robinson acusaram o renomado cantor da Motown de agressão sexual, alegando em um novo processo que ele abusou delas dezenas de vezes ao longo de muitos anos, enquanto sua esposa fazia vista grossa e as repreendia.

O processo, aberto em Los Angeles na terça-feira (6), identifica as mulheres apenas como Jane Does 1 a 4.

Cada uma delas acusa Robinson, 85, de estuprá-las repetidamente enquanto elas trabalhavam na limpeza de suas casas em Los Angeles; no Condado de Ventura, Califórnia; e em Las Vegas.

Enquanto isso, segundo o processo, a esposa de Robinson, Frances Robinson, não conseguiu impedir o marido de agredir as mulheres, apesar de saber de sua má conduta sexual.

Três das mulheres temiam denunciar Robinson às autoridades por causa de seu status de imigração, de acordo com o processo, que também acusa os Robinsons de cárcere privado, criação de um ambiente de trabalho hostil e não pagamento do salário mínimo.

Os representantes de Robinson não retornaram imediatamente os pedidos de comentários.

“Nossas quatro clientes têm um ponto em comum”, disse John Harris, advogado das mulheres, em uma coletiva de imprensa em Los Angeles na terça-feira (6).

“São mulheres hispânicas que foram contratadas como empregadas domésticas pelos Robinsons, ganhando abaixo do salário mínimo.”

“Como trabalhadoras de baixa renda em posições vulneráveis, elas não tinham os recursos e as opções necessárias para se proteger de agressões sexuais durante toda a sua gestão como funcionárias dos Robinsons”, acrescentou Harris.

Três das quatro mulheres sentaram-se silenciosamente atrás de Harris na coletiva de imprensa, com os rostos quase totalmente cobertos por óculos escuros e máscaras.

Um intérprete sentou-se ao lado delas e traduziu as declarações de Harris para o espanhol. A quarta cliente, com o rosto também oculto, participou por videochamada.

As mulheres, que já renunciaram, estão pedindo indenização de US$ 50 milhões.

"Obviamente, nenhuma quantia em dinheiro pode compensar essas mulheres pelo que Robinson as submeteu", disse Harris. Dada a natureza da má conduta de Robinson, acrescentou, o valor pedido era justificado.

O processo entra em detalhes gráficos sobre as alegações de abuso.

Jane Doe 1 trabalhou para os Robinsons de janeiro de 2023 a fevereiro de 2024 e foi agredida pelo menos sete vezes por Robinson enquanto trabalhava nos turnos de fim de semana limpando sua casa no bairro de Chatsworth, em Los Angeles, diz o processo.

Robinson deixava a esposa no salão de beleza, segundo o processo, e corria para casa para agredir Jane Doe 1 enquanto ela estava sozinha.

Jane Doe 2 trabalhou para os Robinsons de maio de 2014 a fevereiro de 2020 e relatou ter sido abusada sexualmente pelo cantor pelo menos 23 vezes durante esse período.

Jane Doe 3, que trabalhou para os Robinsons de fevereiro de 2012 a abril de 2024, relatou ter sido abusada sexualmente por Robinson pelo menos 20 vezes.

E Jane Doe 4, que trabalhou para o casal de outubro de 2006 a abril de 2024, disse ter sido abusada sexualmente por Robinson em suas casas em Las Vegas, Los Angeles e Bell Canyon, uma comunidade não incorporada no Condado de Ventura, perto de Los Angeles.

Cada uma das mulheres trabalhava em turnos de 10 horas, nos quais recebiam menos que o salário mínimo ou não tinham direito a horas extras, afirma o processo.

Apesar de ter pleno conhecimento do abuso, segundo o processo, Robinson repreendia as mulheres com insultos racistas, criava mais trabalho para elas e as impedia de fazer pausas ou refeições.

“Acreditamos que ela estava ciente da má conduta de seu marido, Smokey Robinson, e que ela usou o status deles, bem como a dependência de nossos clientes de seus salários dignos, para mantê-los sob controle”, disse Herbert Hayden, outro advogado que representa as quatro mulheres.

Hayden não disse se seus clientes pretendiam prosseguir com acusações criminais.

Um porta-voz do Gabinete do Promotor Público do Condado de Los Angeles disse na terça-feira que o gabinete não recebeu nada da polícia.

Robinson, uma figura seminal na era Motown da música soul nas décadas de 1960 e 1970, fez várias aparições públicas nas últimas semanas promovendo um novo álbum, incluindo uma apresentação na semana passada no programa "Jimmy Kimmel Live" da ABC.

Ele está atualmente em turnê e tem apresentação marcada para sexta-feira no Mississippi.

Veja também