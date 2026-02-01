A- A+

LUTO Snoop Dogg compartilha foto com familiares após morte da neta aos 10 meses Filha do cantor, Cori Broadus anunciou a perda de sua bebê, que havia nascido prematura extrema e deixado recentemente a UTI

Snoop Dogg demonstrou solidariedade à filha, Cori Broadus, após a morte de sua neta ainda bebê. Neste sábado (31), Snoop publicou em seu Instagram uma imagem ao lado de familiares, incluindo Cori, fruto de sua relação com a produtora Shante Broadus. Na legenda, emojis de coração e mãos em oração.

Mais cedo naquele mesmo dia, Cori havia revelado que sua filha, Codi Dreaux, morreu no dia 26 de janeiro, aos 10 meses de vida.



A bebê havia passado semanas internada na UTI neonatal e tinha recebido alta havia apenas 20 dias. Codi nasceu prematura extrema, três meses antes do previsto. Em seu Instagram, Cori postou uma foto em que aparece segurando a filha e escreveu que havia perdido “o amor da sua vida”.

Nos últimos meses, Cori vinha compartilhando com seus seguidores notícias sobre a evolução da filha e os desafios enfrentados durante a internação. Em setembro, durante o mês de conscientização sobre a UTI neonatal, ela falou sobre como a experiência de ser mãe de um bebê prematuro transformou sua vida, descrevendo a filha como uma pequena guerreira cuja força a acompanharia para sempre.

Veja também