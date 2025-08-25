A- A+

cinema Snoop Dogg critica casal LGBT+ em filme da Pixar: "Tenho medo de ir ao cinema" A animação dirigida por Angus MacLane conta a história do personagem que deu origem ao boneco Buzz Lightyear

Snoop Dogg disse que ficou "com medo" de ir ao cinema após levar os netos para uma sessão de "Lightyear" (2022), animação da Pixar derivada dos personagens de Toy Story. Segundo o rapper, ele ficou desconfortável com as perguntas feitas por uma das crianças sobre a presença de um casal lésbico no filme.

"Eles [comentaram]: 'Ela teve um bebê com outra mulher. No meio do filme, meu neto vira para mim e pergunta: 'Papa Snoop, como ela teve um filho com uma mulher? Ela é uma mulher", recordou o rapper, em entrevista concedida ao podcast It's Giving.

A animação dirigida por Angus MacLane conta a história do personagem que deu origem ao boneco Buzz Lightyear. Na trama, o jovem astronauta Buzz e sua tripulação ficam abandonados em um planeta hostil e precisam escapar do malvado Zurg e de seu exército de robôs. A comandante Alisha Hawthrone é casada com outra mulher, Kiko, e as duas têm um filho. Além disso, as duas protagonizam o primeiro beijo entre duas personagens do mesmo sexo de um filme da Pixar.

"Não sei as respostas"

Snoop conta que se incomodou com as perguntas e que, depois do episódio, tem receio de ir ao cinema. "Pensei: 'Não vim aqui para isso, só queria assistir a um filme. Meu neto insistiu questionando o que havia visto. Agora estou com medo de ir ao cinema. Me jogaram no meio de uma situação para a qual eu não tinha respostas. São crianças. Precisamos mostrar isso nesta idade? Elas vão fazer perguntas e eu não sei as respostas."

Na ocasião do lançamento de Lightyear, o beijo entre as personagens fez o filme ser censurado em 14 países, entre eles Arábia Saudita, Egito e Síria. O ator Chris Evans, dublador de Buzz na língua original, celebrou a inclusão das personagens LGBT+ na história. "É legal e me deixa feliz", contou em 2022 à Variety. "É difícil não ficar um pouco frustrado com o fato de isso sequer ser um tópico de discussão. O objetivo é chegarmos a um lugar em que isso seja a norma, que não precisem ser águas misteriosas."

Lightyear está disponível para streaming no Disney+.

