FAMÍLIA BECKHAM Snoop Dogg declara apoio a David Beckham: "Um homem de família" O rapper, que foi DJ no casamento de Brooklyn com a atriz Nicola Peltz, afirmou ter uma amizade de mais de duas décadas com David

O conflito envolvendo a família Beckham ganhou um novo capítulo com a manifestação de Snoop Dogg. O rapper norte-americano comentou o desentendimento que envolve David, Victoria Beckham e o filho mais velho do casal, Brooklyn, e deixou claro de que lado está: o do ex-jogador de futebol.

Snoop, que foi DJ no casamento de Brooklyn com a atriz Nicola Peltz, afirmou ter uma amizade de mais de duas décadas com David e destacou o perfil familiar do ex-atleta.

"David é meu cara, somos amigos há mais de 20 anos. Vimos os filhos um do outro crescerem, e uma coisa sobre o David é que ele é um homem de família", disse o músico em entrevista ao jornal Mirror.

Na mesma declaração, o rapper reforçou que, independentemente do sucesso profissional, o ex-jogador sempre priorizou os laços familiares. "Não importa o nível de sucesso que ele tenha alcançado na vida, não há nada mais importante para ele do que a família", afirmou.

Amizade de longa data

Pai de quatro filhos, Snoop Dogg também demonstrou acreditar que o conflito pode ser superado com o tempo. Segundo ele, nenhuma família é perfeita, e a exposição pública tende a aumentar a pressão.

"Nenhuma família é perfeita, certo? Mas quando se é uma família sob os holofotes, tudo fica mais difícil. Eu conheço o amor que essa família tem um pelo outro e, com o tempo, eles vão resolver isso", declarou.

A proximidade entre Snoop Dogg e David Beckham vem de longa data O rapper já acompanhou turnês com o ex-jogador, manteve contato frequente ao longo dos anos e mostra as músicas a Beckham antes de lançamentos oficiais.

David Beckham ainda participou do reality show Snoop Dogg’s Father Hood, exibido pelo canal E! em 2007. No episódio, o ex-jogador tentou apresentar o futebol aos filhos de Snoop antes de os dois seguirem para um restaurante tradicional de Los Angeles.

Em 2023, Snoop já havia comentado sobre a afinidade entre os dois, afirmando que a amizade começou nos anos 1990, quando ambos viviam o auge de suas carreiras.

Entenda o que aconteceu

A crise familiar ganhou repercussão após Brooklyn Beckham publicar mensagens nas redes sociais acusando os pais de interferirem em seu relacionamento com Nicola. O primogênito de David e Victoria afirmou que a mãe teria causado constrangimento durante o casamento do casal, realizado em 2022.

Segundo Brooklyn, Victoria teria interferido na primeira dança dos noivos depois que o cantor Marc Anthony o chamou ao palco. "Ela dançou de forma muito inadequada comigo na frente de todos. Nunca me senti tão desconfortável ou humilhado em toda a minha vida", escreveu.

Ele também alegou que os pais pressionaram para que cedesse direitos sobre o uso de seu nome e afirmou que Victoria teria cancelado, de última hora, a confecção do vestido de noiva de Nicola. Brooklyn citou ainda conflitos relacionados à organização da cerimônia e disse que o casal tentou "arruinar" seu relacionamento.

Em outro trecho das publicações, o filho mais velho dos Beckham afirmou que não pretende se reconciliar com a família e classificou a imagem pública construída pelos pais como uma "fachada".



