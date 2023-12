A- A+

cantor Snoop Dogg diz que recebeu menos de R$ 223 mil após alcançar 1 bilhão de "streams" em plataforma Artista explica que vem realizando um esforço para entender melhor o universo das finanças e que descobriu um mercado lucrativo no universo dos NFTs

O rapper Snoop Dogg revelou que ficou frustrado com a quantia que recebeu, em relação ao número de reproduções de sua obra nas plataformas digitais de música neste ano, após alcançar 1 bilhão de "streams" em 2023. De acordo com o artista americano de 52 anos, ele faturou algo em torno de US$ 45 mil (o equivalente a R$ 223 mil) pelo feito.

"Acabaram de me enviar algumas merdas do Spotify em que dizem que consegui um bilhão de streams, certo? Meu editor comemorou. Disse: 'Divida isso, quanto dinheiro é isso?'. Essa merda não me rendeu nem US$ 45 mil. Vê o que estou dizendo?", reclamou o cantor, em entrevista ao podcast Businesse Untitled.

Lucros com NFT

Na ocasião, Snoop Dogg explicou que vem realizando um esforço para entender melhor o universo das finanças — e que descobriu um mercado lucrativo no universo dos NFTs, inclusive relacionado à música. Em fevereiro de 2022, ele se tornou proprietário da gravadora Death Row Records e lucrou cerca de US$ 40 milhões ao remover a obra tutelada pela empresa das plataformas de streaming.

"Foi meu filho quem me abraçou e me preparou para isso", disse Snoop Dogg. "No começo, havia um bando de idiotas apenas usando meu nome, meu rosto e fazendo todo tipo de merda. Então, foi como se meu filho tivesse que ajustar minha atitude quanto a isso. Não é uma questão de ganhar dinheiro, é um relacionamento — e acho que foi por isso que vencemos", acrescentou.

