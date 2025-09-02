Ter, 02 de Setembro

Snoop Dogg posta vídeo ouvindo música de Thiaguinho e brasileiro comemora

Na publicação, o rapper escutava Banjo & Boné

ThiaguinhoThiaguinho - Foto: Wesley D'Almeida/PCR

O rapper norte-americano Snoop Dogg surpreendeu os fãs brasileiros ao publicar um vídeo ouvindo Banjo & Boné, música de Thiaguinho lançada recentemente. A publicação foi feita nessa segunda-feira, 1º, nas redes sociais do artista e rapidamente repercutiu entre fãs, músicos e celebridades brasileiras.

Emocionado com o reconhecimento internacional, Thiaguinho respondeu ao post com uma mensagem de admiração e carinho: "This is huge, Doggfather! You vibin’ to my jam… no words, just respect and love, brother!". Em português, o cantor escreveu: "Isso é enorme, Doggfather! Você curtindo meu som… sem palavras, só respeito e amor, irmão!"

Além da resposta direta ao rapper, o cantor aproveitou para dividir a empolgação com os fãs nas redes. "Eu ainda tô em choque", escreveu o artista.

Celebridades brasileiras também reagiram à repercussão. Ivete Sangalo comentou no perfil do cantor: "@thiaguinho is our king" ("Thiaguinho é nosso rei"). Claudia Leitte deixou as iniciais de Thiaguinho seguidas de emojis de fogo e coração. Carol Peixinho, esposa do cantor, escreveu que o artista é o número um do Brasil

