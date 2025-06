A- A+

Cinema Snoop Dogg vai ganhar filme biográfico com ator de 'Outer Banks'

Snoop Dogg, de 53 anos, vai ganhar um filme biográfico pela Universal Pictures. O rapper e produtor musical será interpretado pelo ator Jonathan Daviss, mais conhecido pela série jovem Outer Banks. A informação foi divulgada pelo Deadline e comemorada pelos artistas nas redes sociais.

O rapper está envolvido na produção do filme, ainda sem título, que será dirigido por Craig Brewer (Ritmo de um Sonho). A cinebiografia vai retratar os primórdios da carreira de Snoop Dogg, cujo nome real é Calvin Broadus Jr., e como ele se tornou um dos principais nomes da cultura hip-hop da Costa Oeste americana, com o gangsta rap da década de 1990.

Quem é Jonathan Daviss

Jonathan Daviss (ou JD) tem 25 anos e nasceu em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. Em Outer Banks, da Netflix, ele interpreta Pope, o cérebro do grupo de amigos. A série de aventura estreou no streaming em 2020 e já tem quatro temporadas, com uma quinta encaminhada.

A trama acompanha John B. (Chase Stokes) e os amigos, moradores da classe trabalhadora de uma ilha com forte segregação social, onde são constantemente perseguidos pelos jovens ricos e pelas autoridades. A vida do grupo muda quando eles descobrem que o desaparecimento do pai de John B. está ligado a um tesouro lendário. A caçada é marcada por segredos, perigos, companheirismo e romance.

Daviss também trabalhou no filme Justiceiras (2022) da Netflix. Recentemente, ele dirigiu a sessão de fotos promocionais da série Para Sempre, outra produção original da plataforma.

