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Festival Só 100 minutos? Quais foram os shows mais longos do Rock in Rio, com duração de mais de 3 horas Guns N' Roses e Bruce Springsteen ultrapassaram e muito a janela da hora e meia de apresentação

Em um festival como o Rock in Rio, os shows dos principais nomes costumam seguir ali uma janela de mais ou menos 100 minutos (uma hora e meia de apresentação). Ao longo da história do evento, que volta a abrir as suas portas a partir desta sexta-feira (4), na Cidade do Rock, porém, alguns artistas ignoraram essa ideia de relógio e transformaram suas apresentações em grandes maratonas musicais. Com repertórios extensos, solos, jams e momentos especiais, nomes como Guns N' Roses e Bruce Springsteen ultrapassaram — e muito — a marca das três horas ou chegaram perto dela.

Quem não pode faltar num Rock in Rio perfeito? Às vésperas da 11ª edição do festival, que acontece a partir do dia 4 de setembro na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio, O GLOBO criou o “Meu Rock in Rio dos sonhos”, um jogo interativo em que o leitor é o dono da festa. É só acessar aqui

Guns N' Roses (2017)

A banda detém o recorde de um dos shows mais longos da história do Rock in Rio, com cerca de três horas e meia. Em 2017, Axl Rose, Slash e companhia tocaram mais de 30 músicas e só deixaram o Palco Mundo depois das 4h da manhã. Além dos sucessos, o repertório incluiu versões de artistas como Pink Floyd, AC/DC, The Who e Soundgarden.

Guns N' Roses (2011 e 2022)

A relação da banda com o Rock in Rio é marcada ainda por outras apresentações prolongadas. Em 2011, o grupo enfrentou uma forte chuva e começou o show já de madrugada, permanecendo no palco por aproximadamente duas horas e meia. A duração se repetiu em 2022, quando voltou a fechar uma das noites do festival.

Bruce Springsteen (2013)

Mas antes mesmo do show do Guns N' Roses, Bruce Springsteen já tinha feito uma das apresentações mais extensas do festival, com quase três horas. Ao lado da E Street Band, o cantor tocou o álbum “Born in the U.S.A.” na íntegra, homenageou Raul Seixas e ainda interagiu diretamente com fãs, sendo agarrado e até convidando uma pessoa para subir ao palco. Depois dos fogos que marcaram o encerramento, voltou sozinho para uma última música acústica.

Yes (1985)

Na primeira edição do Rock in Rio, o grupo britânico levou ao palco um espetáculo de cerca de duas horas e 25 minutos. A longa duração combinava com o próprio estilo da banda, conhecida pelas composições elaboradas e extensos momentos instrumentais.

INXS (1991)

Liderado por Michael Hutchence, o grupo australiano encerrou uma das noites da edição realizada no Maracanã com um show de aproximadamente duas horas e 20 minutos, reunindo canções de álbuns como “Kick” e “X”.

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