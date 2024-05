Só Pra Contrariar apresenta último encontro com Alexandre Pires, no Classic Hall, sábado (1º)

A- A+

Um dos grupos de pagode maior sucesso no Brasil, o Só Pra Contrariar (SPC) apresenta, neste sábado (1º), no Classic Hall, em Olinda, a partir das 22h, o show “SPC Acústico 2 – O Último Encontro”, a última turnê nacional do grupo tendo Alexandre Pires como vocalista. Os ingressos estão à venda na bilheteria e online - no site Bilheteria Digital.



Após anos em carreira solo, Alexandre Pires - vocalista do SPC - demonstra alegria em voltar a tocar com os seus amigos de Uberlândia “Particularmente, estava com muitas saudades desses caras. Existe muito amor e respeito entre nós”, afirma o cantor sobre o grupo com o qual conquistou sucesso nacional.



Reencontro

Um dos grupos de pagode mais populares do Brasil, o Só Pra Contrariar (SPC) retorna à estrada uma década depois, com sua formação original, para relembrar os seus hits que conquistaram multidões nos anos 1990. Depois dessa turnê, o cantor e a banda voltam a seguir caminhos separados. Sucesso na década de 1990, o grupo emplacou hits como ”Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer”, “Mineirinho”, “Que Se Chama Amor”, entre outros.



Alexandre, juntamente com o irmão Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó chegam a Pernambuco após passar por Portugal e também diversas cidades do País, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, entre outras. A banda reviverá hits como “Domingo”, “Essa Tal Liberdade”, “Depois do Prazer”, “Mineirinho”, “Que se chama amor”, “Sai da Minha Aba” e a divertida "A Barata da Vizinha", clássico em rodas de samba.



Legado musical

Batizado a partir da música de mesmo nome do grupo Fundo de Quintal, o Só Pra Contrariar foi criado em Uberlândia, Minas Gerais, em 1989, na mesma noite em que algumas de suas canções mais célebres foram compostas, a exemplo de "Que Se Chama Amor", um samba romântico, e "A Barata", um pagode de duplo sentido que foram incluídas mais tarde, no primeiro disco do grupo, lançado em 1993.



Com o passar do tempo, o SPC buscou uma imagem mais sofisticada, dando ênfase às interpretações românticas e ao visual dos integrantes. O Só Pra Contrariar liderou as paradas das principais emissoras de rádios do Brasil, figurando frequentemente nos grandes programas de TV, o que os tornou popular no País inteiro rapidamente, levando o grupo a vender mais de 20 milhões de discos e esgotar ingressos por onde passava.



Despedida

“SPC Acústico 2 - O Último Encontro” é uma grande oportunidade para resgatar todo o glamour e furor criado no CD e no DVD "Só pra Contrariar - Acústico". Este registro, lançado em 2002, foi o último de Alexandre Pires à frente do grupo e contou com participações especiais de Leonardo, Fabio Jr., Gilberto Gil e Caetano Veloso.



“Essa é a melhor parte de tudo. Esse carinho faz parte desta volta e poder conviver novamente, recordar histórias e dividir as viagens com eles, é um sonho realizado. Vamos nos emocionar muito e acredito que o Brasil também”, promete Alexandre Pires.

SERVIÇO

"SPC Acústico 2 – O Último Encontro"

Quando: sábado, 1º de junho, a partir das 22h

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Olinda

Quanto: a partir de R$ 130

Vendas: bilheteria do Classic Hall e site Bilheteria Digital

