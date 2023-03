A- A+

lollapalooza Só queria ver o Drake? Saiba como pedir reembolso do ingresso do Lollapalooza Quem comprou o passaporte para os três dias de festival não pode pedir dinheiro de volta

Um dos artistas mais aguardados do Lollapalooza 2023, o rapper Drake surpreendeu (e decepcionou) os fãs ao anunciar o cancelamento de seu show neste domingo (26). Sem dar mais detalhes, o artista justificou que "circunstâncias imprevistas" impediram membros de sua equipe de som e produção de participar do evento. O festival anuniou o o cancelamento e informou as condições de reembolso para quem quisesse devolver o ingresso.

Condições de reembolso

A solicitação de reembolso só é autorizada desde que a pessoa ainda não tenha entrado no local do festival. A devolução do dinheiro é válido para ingressos na modalidade Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day. Quem comprou o Lolla Pass, que dá acesso aos 03 dias de festival (sexta, sábado e domingo) e na modalidade Lolla Double (dois dias de festival) não se enquadram na política.

"Diante do cancelamento oficial comunicado pelo artista Drake, do show que seria realizado hoje no Festival Lollapalooza Brasil 2023, em São Paulo, por liberalidade, disponibilizamos a você, titular da compra do ingresso da modalidade Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day* do dia 26/03, a possibilidade de manter o ingresso ativo e comparecer ao evento ou solicitar o reembolso do valor do ingresso (desde que não tenha acessado o evento no dia 26/03), conforme política de ingressos", diz o comunicado.

Quem deseja pedir o estorno do valor pago, mesmo que tenha comprado o ingresso na bilheteria, precisa entrar no site do Lollapalooza e preencher um formulário até o dia 5 de abril.

Veja também

bbb 23 BBB 23: Marido de Aline Wirley é criticado por declaração para a esposa nas redes sociais