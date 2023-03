'Só quero que meu marido possa aproveitar a vida', diz esposa de Bruce Willis

A- A+

Emma Heming voltou a comentar em suas redes sociais sobre a relação com fotógrafos de celebridades que tentam, a qualquer custo, um clique de seu marido, o ator Bruce Willis, diagnosticado com demência frontotemporal — doença que provoca alterações de personalidade e leva à dificuldade de compreensão e de produção da fala.

Em seu perfil no Instagram, Emma comentou com surpresa que veículos de imprensa que publicaram seu apelo para que fotógrafos evitassem fotos do marido, são os mesmos que costumam comprar fotos do tipo.

"Se não existir mercado para esse tipo de conteúdo, ele não seria seguido. Para ser clara, não estou querendo começar uma guerra com a mídia, sei que iria perder. Só quero que meu marido possa aproveitar sua vida ao máximo", disse a modelo.

Na última semana, fotos obtidas pelo jornal "Daily Mail" mostraram o ator de boné, jaqueta e calça jeans num desses passeios pelas ruas de Santa Mônica, na Califórnia, nos EUA. Na ocasião, paparazzi gritaram com ele, questionando como o artista estava se sentindo e pedindo para que posasse para as câmeras. Emma Heming solicitou respeito ao marido e pediu, por meio de um vídeo publicado no Instagram, para que o comportamento dos profissionais não se repita.

