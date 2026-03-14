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oscar Só um dólar? Entenda o que acontece se alguém tentar vender a estatueta do Oscar Regra criada pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences determina um destino para o troféu e ajuda a explicar por que ele permanece fora do mercado

Quanto custa, afinal, um Oscar? Embora seja considerado o prêmio mais prestigioso do cinema mundial, o valor financeiro da famosa estatueta dourada surpreende: oficialmente, ela vale apenas um dólar. É isso mesmo que você leu.

Concedido anualmente pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, o prêmio simboliza reconhecimento máximo na indústria audiovisual. Mas, desde 1950, um regulamento da instituição determina que vencedores não podem vender ou leiloar a estatueta. Caso desejem se desfazer dela, a única alternativa legal é oferecê-la de volta à própria Academia pelo valor simbólico de US$ 1.

A regra também vale para herdeiros dos premiados e foi criada justamente para evitar que o objeto se torne alvo de especulação no mercado. Segundo as normas da entidade, a estatueta também não concede direitos de propriedade intelectual ou uso da marca associada à premiação.

Na prática, isso significa que, apesar do prestígio cultural incalculável, o preço de mercado de um Oscar moderno é praticamente zero.





Exceções históricas

Nem sempre foi assim. A restrição passou a valer apenas para prêmios concedidos a partir de 1950. Estatuetas mais antigas, portanto, podem circular no mercado e já alcançaram valores elevados em leilões.

Um dos casos mais conhecidos envolve o cantor Michael Jackson, que comprou a estatueta de melhor filme conquistada por Gone with the Wind (1940) por cerca de US$ 1,54 milhão. Episódios como esse mostram que, quando se trata de prêmios históricos, o valor pode ser definido pela raridade e pela importância cultural.

Mais pesada do que parece

Além do simbolismo, a estatueta chama atenção pelas características físicas. Cada Oscar mede cerca de 34 centímetros e pesa aproximadamente 3,85 quilos. A peça é feita de britânio — uma liga metálica composta principalmente de estanho — e recebe um banho de ouro de 24 quilates.

O design representa um cavaleiro segurando uma espada sobre uma bobina de filme com cinco raios, referência aos cinco ramos originais da Academia: atores, diretores, roteiristas, produtores e técnicos.

Cerimônia se aproxima

A 98ª edição do Oscar será realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, no próximo domingo (15).

Entre os destaques da disputa está o filme O agente secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho. A produção brasileira concorre em quatro categorias, incluindo melhor filme e melhor ator para Wagner Moura — que se tornou o primeiro brasileiro indicado nessa categoria.

No Brasil, a premiação será transmitida pela TV Globo a partir das 21h, logo após o Fantástico, e também poderá ser acompanhada pelo Warner Bros. Discovery por meio do canal TNT e da plataforma de streaming HBO.

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