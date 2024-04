A- A+

famosos "Só um golinho": Fernanda Paes Leme diz tomar vinho no fim da gravidez; pode ou não pode? entenda Pesquisa revelou que uma taça de vinho por semana já é capaz de provocar alterações físicas no cérebro do bebê

Fernanda Paes Leme, de 40 anos, compartilhou em suas redes sociais, no último fim de semana, um vídeo em que bebe uma gole de vinho já no período final de sua gestação. A atriz e apresentadora estava em um evento de degustação no restaurante de seu noivo, o empresário Victor Sampaio.

Um estudo feito por pesquisadores da Universidade de Medicina de Viena, na Áustria, revelou que uma taça de vinho por semana é capaz de provocar alterações físicas no cérebro do bebê. Exames de ressonância magnética apontou que crianças expostas a quantidades baixas de álcool no período pré-natal tinham um sulco temporal superior direito (STS) menos aprofundado — área cerebral envolvida na cognição e na linguagem.

A pesquisa foi apresentada em uma reunião anual da Sociedade Radiológica da América do Norte a em Chicago, Illinois. Para Patric Kienast, neurologista da Universidade de Medicina de Viena e principal autor do estudo, o trabalho mostra que as gestantes devem evitar o consumo de álcool, mesmo em pequenas doses. Ele ressaltou que a pesquisa apontou que baixas quantidades de vinho levam a "a mudanças estruturais no desenvolvimento do cérebro e atraso na maturação do órgão".

O álcool altera a estrutura das células, reduzindo a mielinização — processo de revestimento protetor — e o número de interconexões entre as células.

Por isso, como não existem evidências científicas que indiquem se existe uma quantidade segura de ingestão a gestante deve se abster completamente de todo tipo de bebida alcoólica durante toda a gravidez.

