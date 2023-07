A- A+

HOSPEDAGEM Sobrado de Alceu Valença em Olinda está disponível para aluguel no Airbnb; veja fotos Estadia no imóvel custa R$ 400 por noite

Alceu Valença colocou o seu famoso sobrado, em Olinda, disponível para aluguel por temporada. Em julho, mês de aniversário do cantor e compositor, o imóvel estará aberto ao hóspedes por R$ 400 por noite.

Os interessados podem garantir a estadia na casa através da plataforma de hospedagem Airbnb, a partir desta quinta-feira (6), às 13h. As reservas são para até dois hóspedes, de 21 a 23 de julho.



O sobrado fica localizado no mesmo terreno da Casa Estação da Luz, espaço cultural que tem Alceu entre os sócios. Com arquitetura em estilo imperial, o imóvel faz parte da história do cantor, que o escolheu como cenário para celebrar seu casamento com Yanê Montenegro, em 2004.



"Essa casa é muito importante para mim e para aqueles que acompanharam meu trabalho ao longo dos anos. Poder disponibilizá-la no Airbnb e receber hóspedes que valorizam a cultura tanto quanto eu é um presente e um prazer incrível", diz Alceu, que completou 77 anos no dia 1° de julho.

