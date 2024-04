Sobrado de Clarice Lispector no Recife vai se tornar museu

A- A+

A Santa Casa de Misericórdia do Recife (SCMR), imóvel onde viveu Clarice Lispector, passará para a Associação Casa Clarice Lispector (ACCL), que cuida da obra da escritora brasileira nascida na ucrânia. A ideia é que a entidade transforme o sobrado em um museu.



O sobrado fica localizado na Praça Maciel Pinheiro, 387, na Boa Vista, na área central da cidade, e foi o primeiro endereço de Clarice e de sua família na capital pernambucana. A escritora e jornalista nasceu em 1920, em Chechelnyk, na Ucrânia, e chegou a Pernambuco dois anos depois.



A ACCL pretende criar um espaço para homenagear a memória da escritora, que Clarice expressou seu amor pelo Recife em suas obras e se tornou cidadã pernambucana.



Sobre o acordo

Na tarde desta terça (9), o presidente da ACCL assina um contrato de comodato de 25 anos com a Santa Casa, para criação do Museu Clarice Lispector no sobrado que hoje está em situação precária.

A homenagem é única no Brasil, e tem como meta recuperar os valores atribuídos à cultura literária promovida por Clarice.

Após a assinatura do contrato, o restauro será executado com doações e incentivo à cultura. O projeto de restauro e de arquitetura de interior já está em vigor. Com o início desta nova etapa, outros aspectos estarão sendo desenvolvidos e orçados, como a engenharia, sistema de saneamento e hidráulico, expografia, e iluminação, entre outros.



Na sequência, por meio de leis de incentivo à cultura, a captação de recursos será iniciada. A previsão para início das obras é começar a construção da nova coberta no início de junho.



Sobre o museu

De acordo com o projeto, o Museu Clarice Lispector “será um espaço de diálogo e reflexão, proporcionando ao público e entusiastas da literatura, a oportunidade de interagir na escrita, ideias e trajetórias da autora, assim atraindo turistas e visitantes”.

Veja também

BBB 24 Após eliminação do BBB 24, Giovanna explica origem da rivalidade com Beatriz