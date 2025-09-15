A- A+

cinema Sobre o que é "O Agente Secreto"? Escolhido para representar o Brasil no Oscar Decisão foi anunciada nesta segunda-feira (15) pela Academia Brasileira de Cinema; longa estreia no circuito nacional dia 6 de novembro

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho confirmou seu favoritismo e foi escolhido para representar o Brasil na corrida pelo Oscar de melhor filme internacional. O longa tentará repetir o feito de "Ainda estou aqui", de Walter Salles, vencedor na categoria na última edição da cerimônia, em março.

A decisão foi anunciada nesta segunda-feira (15) pela Academia Brasileira de Cinema. Premiado no Festival de Cannes com os troféus de melhor direção, para Kleber, e melhor ator, para Wagner Moura, "O agente secreto" foi o escolhido em uma lista de seis finalistas. “Baby”, de Marcelo Caetano, “Kasa branca”, de Luciano Vidigal, “Manas”, de Marianna Brennand, “O último azul”, de Gabriel Mascaro, e “Oeste outra vez”, de Erico Rassi, também estavam na disputa.

O longa foi o filme de abertura da 58ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, na noite de sexta-feira (12), em sessão que contou com grande recepção por parte do público presente no Cine Brasília. "O agente secreto" chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro.

Estrelado por Wagner Moura, “O agente secreto” se passa no final dos anos 1970, em meio ao regime militar. O ator interpreta Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e especialista em tecnologia, que volta ao Recife, sua cidade natal após anos afastado, vivendo em São Paulo, fugindo de seu passado misterioso.



Contudo, a calmaria que buscava na capital pernambucana se transforma em um ambiente de constante vigilância e ameaça. Tentando obter informações sobre sua falecida mãe, trabalhando disfarçado em um cartório, Marcelo se refegia num "aparelho", onde estão escondidos dissidentes polítecos e outras figuras marginalizadas. No thriller, ele acaba envolvido numa rede de espionagem e conspirações.

Nas últimas semanas, o longa foi destaque nos festivais de Telluride, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá, e também contou com exibição especial em Los Angeles para membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e do Globo de Ouro. O filme também já conta com importante distribuidora nos EUA, a Neon, responsável por campanhas premiadas de filmes como "Anora", "Anatomia de uma queda" e "Parasita".

— Vamos aonde o filme nos levar. Uma coisa muito importante é que temos uma distribuidora forte nos Estados Unidos, que vem desenvolvendo há alguns anos um trabalho de grande sucesso na chamada temporada de premiações, com estratégias muito diferenciadas — disse a produtora Emilie Lesclaux ao GLOBO. — A Neon está apostando muito no filme, temos tido trocas muito colaborativas. É difícil saber o que pode acontecer, mas estamos fazendo o que estão organizando para nós. Já estamos com uma agenda muito intensa. É uma maratona, mas estamos prontos para jogar o jogo e representar o Brasil da melhor forma possível.

A data limite para inscrição de filmes no Oscar é 1º de outubro e, para as outras categorias, 13 de novembro. A lista de indicados será divulgada no dia 22 de janeiro de 2026. A cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março do ano que vem.

