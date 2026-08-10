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Sobrinha da cantora mexicana Thalía revela ter embalsamado a própria mãe: "Obra do destino"

Camila Sodi revelou ter usado técnicas sustentáveis no ritual funerário

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Camila Sodi (esq) é sobrinha da cantora Thalía Camila Sodi (esq) é sobrinha da cantora Thalía  - Foto: Reprodução instagram e Wikipedia

Sobrinha da cantora Thalía e filha da escritora e jornalista Ernestina Sodi, a atriz Camila Sodi revelou ter sido uma das responsáveis por embalsamar a própria mãe, morta em 2024, aos 64 anos. A história joga luz sobre o processo de luto de uma das mais proeminentes famílias da cena cultural mexicana.

Sodi deu detalhes sobre o ritual fúnebre no podcast mexicano El Book Club de Romina. A atriz contou que planejava abrir com a mãe e a irmã Marina um negócio de caixões biodegradáveis. Elaboradas com materiais naturais, as urnas funerárias se transformariam em árvores. 

 

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Para levar o empreendimento adiante, Marina estudou necropsia e embalsamento, e as duas irmãs resolveram aplicar em sua mãe as técnicas sustentáveis que aprenderam. "Por obra destino, acabamos embalsamando minha mãe", recordou Camila. "Incrível".

Sobrinha da cantora mexicana Thalía revela ter embalsamado a própria mãe: "Obra do destino"


Escritora, jornalista e historiadora da arte, Ernestina Sodi morreu em decorrência de um infarto. Sua irmã, Thalía, ficou conhecida em toda a América Latina ao protagonizar a famosa Trilogia das Marias: Maria Mercedes (1992), Marimar (1994) e Maria do Bairro (1995).

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