Sobrinha de Shakira lança moletom "Las mujeres facturan" e ganha "publi" da tia

Os versos "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan" da canção Bzarrap, de Shakira, agora estão imortalizados num moletom. E quem conseguir comprar é uma pessoa de sorte. Criada por Isabella Mebarak, sobrinha da cantora, a peça com os dizeres, que em português significa "as mulheres nao choram, as mulheres faturam", está esgotada no site da artista.

A própria Shakira fez propaganda do moletom nas redes sociais, que custava US$ 60, algo em torno de R$ 310.

Isabella é uma designer gráfica que vende suas ilustrações no site mebarakart.com. No TikTok, ela sempre mostra seu processo criativo, mas raramente menciona o parentesco famoso.

