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Sobrinho de Michael Jackson critica imprensa após reações negativas a filme sobre o cantor

Taj Jackson, filho de Tito, membro do Jackson 5, usou o X para zombar da mídia em geral, dizendo que ela não pode mais "controlar a narrativa de quem Michael Jackson realmente era"

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Crítica internacional detona cinebiografia de Michael JacksonCrítica internacional detona cinebiografia de Michael Jackson - Foto: Michael Jackson/ Divulgação

Em meio a avalanche de reações negativas ao filme Michael, cinebiografia de Michael Jackson, um membro da família do cantor criticou duramente a mídia em uma série de postagens.

Taj Jackson, sobrinho de Michael e filho de Tito, membro do Jackson 5, usou o X para zombar da mídia em geral, dizendo que ela não pode mais "controlar a narrativa de quem Michael Jackson realmente era".

"O público vai assistir a este filme... e decidirá por si mesmo", escreveu. "Mal posso esperar para ver alguns críticos engolirem suas palavras".

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Embora o novo filme prometa retratar a trajetória do artista desde o Jackson 5 até o auge da carreira solo, veículos como Variety, The New York Times e Rolling Stone apontam problemas estruturais, narrativa superficial e a ausência de temas centrais da vida do astro.

O longa dirigido por Antoine Fuqua acumula 27% de aprovação no Rotten Tomatoes e 38 pontos no Metacritic, refletindo uma avaliação crítica decepcionante.
 

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